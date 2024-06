"Tyle tylko, że na Ukrainie nie ma bezpiecznych obszarów. Nikt nie może być pewien, że zbrodniarz wojenny Władimir Putin nie zdecyduje pojutrze, że celowe zabijanie cywilów we Lwowie lub Użhorodzie posłuży do osiągnięcia jego okrutnych celów wojennych" - zauważa RND.

Niemcy. Polityk ma pomysł. Chodzi o ukraińskich uchodźców

Uchodźcy z Ukrainy. AfD znalazło sprzymierzeńca?

"Przyzwyczailiśmy się do podobnych wypowiedzi ze strony AfD, która jest równie prorosyjska, co antyuchodźcza" - podkreśla RND - ale gdy pochodzą z partii chadeckich, "można mieć wątpliwości co do tego, jak poważnie niektórzy w CDU i CSU podchodzą do wspierania Ukrainy i Ukraińców".