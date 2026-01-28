Zaskakująca deklaracja Trumpa wobec Minnesoty. "Może to nie było dobre"

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Aktualizacja

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że chce "trochę deeskalować" sytuację w Minnesocie po zastrzeleniu 37-letniego Alexa Prettiego przez funkcjonariuszy federalnych. Sugerował też, że podejście odsuniętego dowódcy operacji imigracyjnych w Minnesocie, Grega Bovino, nie było odpowiednie. - Jest bardzo dobry, ale jest dość nietypowym rodzajem gościa - dodał.

Donald Trump stoi na tle improwizowanego miejsca pamięci z kwiatami, zniczami, plakatami oraz tablicą z napisem RIP Alex murdered by the GOP, otoczone amerykańskimi flagami i listami.
Donald Trump chce "trochę deeskalować" sytuację w MinnesocieWIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ROBERTO SCHMIDTAFP

W skrócie

  • Donald Trump zapowiedział chęć deeskalacji sytuacji w Minnesocie po zastrzeleniu Alexa Prettiego przez funkcjonariuszy federalnych.
  • Prezydent przychylił się do krytycznej oceny działania Grega Bovino, dotychczasowego dowódcy operacji imigracyjnych.
  • W Arizonie doszło do kolejnej strzelaniny z udziałem amerykańskich służb. Jedna osoba jest w stanie krytycznym, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.
Trump odniósł się w ten sposób podczas wywiadu z Fox News do zapowiedzianych zmian w prowadzonych operacjach służb imigracyjnych w Minnesocie, w tym zastąpieniu kontrowersyjnego oficera straży Granicznej Border Patrol, Grega Bovino, stojącego dotąd na czele akcji. Choć Trump zastrzegał, że to nie jest to "odwrót", to zapowiedział, że chce "trochę zdeeskalować" sytuację.

- To taka mała zmiana. Wszyscy, którzy prowadzą biznes, wiedzą, że czasami trzeba wprowadzić małe zmiany. I wiesz, Bovino jest bardzo dobry, ale jest dość nietypowym rodzajem gościa. I w niektórych przypadkach to dobrze. Może to nie było dobre w tym przypadku - wyjaśnił.

    Bovino, który był dotąd publiczną twarzą operacji deportacyjnych m.in. w Minneapolis, Chicago i Charlotte został odsunięty po tym, jak bezpodstawnie twierdził, że ofiara sobotniej strzelaniny w Minneapolis, Alex Pretti, miała zamiar zabić funkcjonariuszy. Demokraci zarzucali mu radykalizm i stylizowanie się na oficera Gestapo albo SS.

    Minnesota. Trump: Obie strzelaniny były okropne

    Odpowiadając na pytania o to, czy zgadza się z wysuwanymi przez swoich doradców twierdzeniami o tym, że Pretti był "terrorystą" lub zabójcą, Trump odpowiedział, że nie, choć dodał, że "nie podobał mu się fakt, że on nosił w pełni naładowaną broń i miał dwa magazynki" i że "nie można przynosić broni".

    - Krótko mówiąc, to było straszne. Obie (strzelaniny) były okropne - powiedział Trump, wspominając zabicie przez funkcjonariusza służby ICE w Minneapolis Renee Good. - Nie jestem pewien co do jego rodziców, ale wiem, że jej rodzice byli wielkimi fanami Trumpa (...) Więc to sprawia, że jeszcze gorzej z tym się czuję - przyznał.

    USA. Strzelanina w Arizonie. Jedna osoba w stanie krytycznym

    We wtorek w USA doszło do kolejnego incydentu z udziałem służb. Amerykańska straż graniczna brała udział strzelaninie w Arizonie, w wyniku której jedna osoba jest w stanie krytycznym. 

    CNN, powołując się na federalne źródło w organach ścigania, przekazało, że ranny wymienił strzały z funkcjonariuszami Straży Granicznej i ostrzelał federalny helikopter podczas pościgu w pobliżu granicy. FBI poinformowało z kolei, że "prowadzi dochodzenie w sprawie domniemanego napadu na funkcjonariusza federalnego".

    Oficjalne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane.

