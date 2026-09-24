Zarzewie nowej wojny na Bliskim Wschodzie? Pakistan uderzył w Afganistanie

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

"Pakistan przeprowadził precyzyjne ataki lotnicze i za pomocą dronów na 10 lokalizacji w Afganistanie" - poinformował pakistański minister informacji Attaullah Tarar. Islamabad twierdzi, że uderzył w odpowiedzi na ataki bezzałogowców przeprowadzane z terytorium Afganistanu. Według rządzących Afganistanem talibów w pakistańskim ataku zginęło czworo cywilów.

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Nocne niebo nad wzgórzem w Afganistanie rozświetlone przez pożar oraz gęsty słup dymu za zabudowaniami miasta.
Pakistan zaatakował cele Afganistanie w odpowiedzi na środowe ataki dronoweSTRAFP

W skrócie

  • Pakistan przeprowadził ataki dronowe na 10 celów wojskowych miejsc w Afganistanie w odpowiedzi na uderzenia przeprowadzone z terytorium tego kraju w środę.
  • W środowym ataku na Pakistan wszystkie drony zostały zniszczone przez systemy obrony przeciwlotniczej Islamabadu.
  • Rząd Pakistanu wezwał afgańskich talibów do natychmiastowego zaprzestania wrogich działań oraz oskarżył reżim talibów o wspieranie organizacji terrorystycznych.
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"Pakistan przeprowadził precyzyjne ataki lotnicze i za pomocą dronów na 10 obiektów w Afganistanie, wykorzystywanych do wystrzeliwania i przechowywania dronów" - poinformował w czwartek pakistański minister informacji Attaullah Tarar.

"Ataki były celowe, precyzyjne, odpowiednio dostosowane i proporcjonalne oraz ściśle ograniczone do zidentyfikowanych celów wojskowych bezpośrednio związanych z próbami ataków na Pakistan" - podkreślił Tarar.

Jak podała agencja Reutera, władze w Kabulu poinformowały, że w pakistańskich atakach zginęło czworo cywilów.

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Bliski Wschód. Pakistan zaatakował Afganistan dronami

Uderzenia Islamabadu były odpowiedzią na ataki dronowe przeprowadzone z terytorium Afganistanu w środę. W ocenie pakistańskiego rządu napastnicy dopuścili się "rażącego naruszenia suwerenności i integralności terytorialnej Pakistanu" oraz "poważnego i niedopuszczalnego aktu agresji".

Attaullah Tarar poinformował, że żaden z afgańskich dronów nie dosięgnął celu. Wszystkie statki zostały zniszczone przez systemu obrony powietrznej. Minister zaznaczył, że dla Islamabadu nie ma znaczenia, czy za atak odpowiadały afgańskie władze, reżim talibów, czy działające na terenie Afganistanu grupy terrorystyczne.

"Każde naruszenie suwerenności Pakistanu spotka się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją" - przekazał przedstawiciel pakistańskiego rządu.

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Islamabad oskarżył talibów o eskalację. "Schronienia dla terrorystów"

Pakistański rząd wezwał talibów do "natychmiastowego wstrzymania wszystkich wrogich działań" i oskarżył reżim o tolerowanie na swoim terytorium organizacji terrorystycznych.

"Od lat Pakistan wielokrotnie przekazywał afgańskiemu reżimowi talibów i jego rozmówcom poważne obawy dotyczące utrzymującej się obecności schronień dla terrorystów i ich sieci wsparcia na terytorium Afganistanu" - napisał Attaullah Tarar.

"Zamiast zlikwidować te sieci (…) afgański reżim talibów zdecydował się na eskalację sytuacji poprzez wrogie operacje z użyciem dronów skierowane przeciwko Pakistanowi" - oświadczył pakistański minister.

Źródło: Reuters

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