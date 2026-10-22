Żarłacz znowu w wielkim w mieście. Rekin sam wrócił do kanału

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Po długich staraniach udało się go wywabić na głębszą wodę, ale niedługo później sam wpłynął do kanału. Okazały rekin, który od wielu dni przyciągał rzesze obserwatorów, znowu pływa w kanale milionowego miasta Pusan w Korei Południowej. Określana jako "sharkfluencer" ryba ostatecznie wróciła do miejsca, z którego niedawno ją "eksmitowano". Rosną obawy o jej bezpieczeństwo.

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Podziwiany przez gapiów dorosły rekin pływający w kanale w mieście Pusan w Korei Południowej. W czwartek znowu się pojawił
Rekin nazwany Bukang-i wrócił do kanału w południowokoreańskim mieście Pusan. Władze metropolii znowu spróbują go z niego wyprowadzićJUNG YEON-JEAFP

Nie udała się próba wywabienia na otwarte wody rekina, który od września pływał w miejskim kanale. Długi na około 3,5 metra drapieżnik z gatunku żarłacz brunatny (Carcharhinus plumbeus) stał się prawdziwą sensacją. Na nabrzeże liczącego ponad 4 miliony mieszkańców Pusan ściągały tłumy mieszkańców i turystów. Ocenia się, że zwierzę podziwiało na żywo ponad 1,6 mln osób. Niedawna próba przywrócenia mu wolności ostatecznie się nie powiodła.

Wyrzucili go z kanału, po chwili wrócił. Żarłacz znowu się pojawił

Obecność dorosłego rekina w miejskim kanale stała się sensacją nie tylko lokalną. O miejskim żarłaczu pisały światowe media, w tym brytyjski "Guardian". Ryba zyskała taką popularność, że określano ją mianem "sharkfluencera" i nadano imię Bukang-i, pochodzące od miasta, w którym się zadomowiała. Ogłoszono ją nawet Honorowym Ambasadorem Metropolii Pusan.

Mimo wszystko władze miasta cały czas starały się w bezpieczny sposób usunąć rekina z kanału. Chodziło przede wszystkim o dobrostan zwierzęcia. Choć żarłacz takich rozmiarów może być potencjalnie niebezpieczny, to nie atakuje ludzi - odżywia się rybami i skorupiakami.

Trzy osoby stoją na niebieskim pomoście pływającym, obserwując dużą rybę pływającą w zielonej wodzie.
Jedna z prób wywabienia rekina z kanału w mieście Pusan. Pomimo początkowego sukcesu w czwartek okazało się, że ryba wróciłaJUNG YEON-JEAFP

Po raz pierwszy w miejskim kanale w Pusan rybę zauważono 18 września. Zwierzę od razu stało się sensacją, jednak miejskie władze podjęły wiele prób, by skłonić je odpłynięcia.

Przebywanie w wąskim, ubogim w pokarm kanale może być dla rekina na dłuższą metę męczące i niebezpieczne. Dlatego też od dłuższego czasu starano się wywabić rybę na otwarte wody, gdzie będzie miała większe szanse na przetrwanie.

Ta sztuka ostatecznie udała się w środę. Rekina wywabiono poza południową część kanału, którego wylot zabezpieczono siatką, by zapobiec powrotowi ryby do środka. Drapieżnik nie odpłynął jednak daleko i cały czas pływał przy ujściu.

Ostatecznie Bukang-i wykorzystał niewielką lukę w przegrodzie i wrócił do miasta.

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Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Rekin znowu w kanale. Spróbują znowu go wyprowadzić

W nocy ze środy na czwartek rekinowi udało się przepłynąć pod rozpiętą siecią i z powrotem pojawił się w kanale, z którego wcześniej go usunięto.

"Rekin obecnie znajduje sie między jedną siecią a drugą, rozpiętą w odległości 30-40 metrów w głębi kanału" - poinformowało w czwartek południowokoreańskie ministerstwo do spraw oceanów.

Władze miasta na oficjalnym profilu w serwisie X podkreśliły, że "bez dokarmiania, przy spodziewanych spadkach temperatury rosną obawy o zdrowie" rekina. Zapewniono, że miasto będzie blisko współpracować z rządowymi agencjami, by spróbować bezpiecznie wyprowadzić go znowu na otwarte wody.

Źródło: Yonhap, AFP

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