Żarłacz brunatny wpłynął do miasta. Władze użyły armatek wodnych

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Ma szczęki, trójkątną płetwę i 3,5 metra długości. Dorosły rekin wpłynął do kanału w południowokoreańskim mieście Pusan i pomimo wysiłków władz nie chce go opuścić. Zwierzę pływa w wąskim korytarzu wodnym, podziwiane przez setki tysięcy mieszkańców i turystów. Drapieżnik zyskał już nawet oficjalny miejski tytuł, a jego poczynania śledzą setki tysięcy osób.

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Żarłacz brunatny w kanale w Pusan przebywa od ponad 10 dni. Trwają próby wypłoszenia ryby na otwarte wody
Rekin w kanale południowokoreańskiego miasta Pusan. Żarłacz brunatny ma około 3,5 metra długościCloud9/Xmateriał zewnętrzny

Liczące łącznie ponad 4 miliony mieszkańców Pusan jest drugim co do wielkości (po Seulu) miastem w Korei Południowym i jednocześnie największym miastem portowym w kraju. Od kilkunastu dni to, co dzieje się nad wodą, budzi tam największe zainteresowanie. Chodzi o rekina, który "zamieszkał" w jednym z tamtejszych kanałów.

Wpłynął do miasta i już w nim pozostał. Sharkfluencer w kanale

Od 12 dni w jednym z kanałów w Pusan pływa dorosły okaz rekina z gatunku żarłacz brunatny (Carcharhinus plumbeus). Mierząca 3,5 metra długości ryba wzbudziła prawdziwą sensację.

Na okoliczne nabrzeża masowo zaczęli wylegać mieszkańcy i turyści. Zwykle podczas wakacji w ciągu dnia notuje się w tym rejonie frekwencję na poziomie 2 tys. osób dziennie. Po raz pierwszy dostrzeżono go 18 września i począwszy od tego dnia do poniedziałku włącznie podziwiało go ponad 607 tys. ludzi - podały władze miasta.

Drapieżnik jest wyraźnie widoczny z brzegu, dzięki czemu jest nagrywany i fotografowany przez gapiów:

Zwierzę dorobiło się już imienia Bukang-i, na cześć miasta, w którym się znalazł, a miejscowe władze zdecydowały się nawet nadać mu tytuł Honorowego Ambasadora Metropolii Pusan, jako jego "Sharkfluencera" (angielskie słowo "shark" oznacza "rekin") - poinformowano na oficjalnym miejskim profilu w serwisie X.

Z powodu problemów z mobilnością Bukang-i nie był w stanie osobiście odebrać tytułu - napisano w poście. Zamiast rekina honorowy tytuł w jego imieniu odebrała maskotka miasta, Bugi.

Żarłacz brunatny zwykle osiąga długość do około 3 metrów, więc ten osobnik jest jednym z więszych przedstawicieli gatunku. Rekiny te zwykle żywią się rybami i skorupiakami. Uważa się go za gatunek niegroźny dla ludzi, jednak ze względu na swoje rozmiary potencjalnie może być niebezpieczny.

To jednak rekin bardziej może się obawiać człowieka, a nie na odwrót. Ten gatunek często jest odławiany i w 1996 roku Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) uznała go za narażony na wyginięcie, a w 2000 roku za gatunek bliski zagrożenia.

Również osobnik, który wpłynął do kanału w Pusan, znalazł się w niebezpieczeństwie. Jeśli bowiem dłużej pozostanie w kanale, może mieć problem z dostępem do pokarmu, oprócz tego może się też bardziej męczyć na ograniczonej przestrzeni. Dlatego też trwają próby skłonienia go do powrotu do morza.

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Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Rekin rozgościł się w kanale. Pierwszy plan nie wypalił

W poniedziałek władze Pusan zwołały specjalne spotkanie, na którym szukano sposobów na eksmisję rekina z kanału. We wtorek przystąpiono do działania.

Członkowie straży przybrzeżnej przy pomocy armatek wodnych starali się odstraszyć rekina i skłonić go do płynięcia w stronę ujścia kanału.

W ten sposób w 2004 roku poradzono sobie w amerykańskim Massachusetts ze znacznie większym i groźniejszym rekinem - żarłaczem białym, który utknął na płyciznach nieopodal wyspy Naushon.

Koreańczykom nie udało się jednak wypchnąć rekina z kanału - zwierzę ostatecznie przepłynęło obok łodzi i znów pływa tam, gdzie do tej pory. Władze miasta mają jednak "plan B". Chcą wypłoszyć rekina na otwarte wody z użyciem specjalnie dopasowanych sieci, o szerokości i głębokości dokładnie odpowiadającej rozmiarom kanał.

Holowana przez statki sieć ma ostatecznie skłonić "Honorowego Ambasadora Metropolii Pusan" do opuszczenia miasta. Czas pokaże, czy ta sztuka się uda.

Źródło: Yonhap, SBS News, "The Guardian"

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