W skrócie Fox News Media, ABC News, CBS News, CNN i NBC News poinformowały o zawieszeniu relacji z wystąpień Donalda Trumpa po tym, jak zablokował dostęp do relacjonowania trzem redakcjom.

Donald Trump ogłosił zakaz wstępu do Białego Domu dla CNN, MSNOW i Politico jako powód podając przekazywanie fałszywych informacji.

Redakcje objęte zakazem pozwały Donalda Trumpa, kierując sprawę do sądu federalnego o natychmiastowe cofnięcie zakazu.

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"Fox News Media, ABC News, CBS News, CNN oraz NBC News poinformowały, że zgodziły się zawiesić zaplanowane relacje wystąpień prezydenta Donalda Trumpa" - czytamy w oświadczeniu Fox News.

Chodzi o zablokowanie dostępu do wystąpień prezydenta stacjom CNN, MS NOW oraz Politico.

We wspólnym komunikacie podkreślono, iż każdy człowiek powinien móc otrzymywać niezależne informacje na temat swojego rządu. Dodano, że żadna administracja nie powinna ograniczać instytucji medialnych tylko dlatego, że nie zgadza się z jej relacjami.

Redakcje współpracują ze sobą, by nie wysyłać wielu ekip telewizyjnych na każde wydarzenie. Stacje dzielą się obowiązkami i udostępniają sobie część materiałów. Ich decyzja oznacza, że dostęp do wystąpień Trumpa będzie ograniczony - zauważył portal USA Today.

Trump z zakazem dla trzech mediów. Zareagowały kolejne redakcje

O zablokowaniu stacji CNN, MS NOW i Politico Donald Trump poinformował w piątek.

"Z dumą ogłaszam, że zakazuję dostępu do Białego Domu stacjom CNN, MS NOW (która ostatnio z powodu słabej oglądalności i wiarygodności zmieniła nazwę z MSNBC) oraz Politico (odbiorców nielegalnej i najwyższej w historii dotacji ośmiu milionów dol. przyznanych przez Joe Bidena by utrzymać ich przy życiu)" - pisał na portalu Truth Social.

Jak wskazał, powodem takiej decyzji było ciągłe przekazywanie fałszywych informacji. Jego zdaniem instytucje medialne nie powinny "mieć możliwości pisania fikcji i kłamstw kiedy relacjonują słowa prezydenta USA, administracji Trumpa lub Stanów Zjednoczonych".

Donald Trump zablokował dostęp do swoich wystąpień. Media go pozwały

W kolejnym wpisie, zamieszczonym w poniedziałek, Donald Trump przekazał, że "nie prowadzi ataku na wolną prasę", a na "fałszywe wiadomości, które niczym nowotwór rozprzestrzeniły się w Stanach Zjednoczonych".

"Są skorumpowane, działają w określonym celu, wszędzie. Całkowicie wymknęły się spod kontroli. Stanowią zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego i należy je natychmiast powstrzymać" - dodał we wpisie.

W odpowiedzi na decyzję prezydenta USA, trzy redakcje których dotyczy zakaz, złożyły w poniedziałek pozew o przywrócenie im dostępu do Białego Domu. Argumentują, że sytuacja narusza prawa do wolności prasy, które są gwarantowane przez konstytucję USA.

Źródło: Fox News, ABC News, CBS News, NBC News, USA Today



