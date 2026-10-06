W skrócie W powiecie Łuczeniec na południu Słowacji w ciągu dwóch tygodni odnotowano 22 nowe przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu A, z czego prawie wszystkie dotyczą jednej wsi Čakanovce.

Władze rozpoczęły epidemiologiczne dochodzenie w sprawie dwóch ognisk choroby, a także zaleciły szczepienia i dezynfekcję osób mających bliski kontakt z zakażonymi.

W Szelechowie w rosyjskim obwodzie irkuckim zmarła kobieta po kontakcie z czynnikiem wywołującym płucną odmianę dżumy, a lokalne media informują o hospitalizacji i kwarantannie wielu osób.

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Regionalny Urząd Zdrowia Publicznego w Łuczeńcu wydał w poniedziałek komunikat, w którym potwierdził rozprzestrzenianie się wysoce zaraźliwej choroby, jaką jest wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A).

Aktywne mają być dwa ogniska, z tego największe we wsi Čakanovce, gdzie w ostatnich dwóch tygodniach zgłoszono 20 nowych przypadków (w całym 2026 roku na WZW A zachorowały w tej wiosce 62 osoby).

W pobliskim mieście Łuczeniec również pojawiły się zakażenia WZW A, choć ostatni tydzień był wolny od nowych przypadków - w całym roku było ich 38.

Służby sanitarne wydały pilne zalecenia

Służby sanitarne podjęły odpowiednie działania epidemiologiczne. Trwa dochodzenie w sprawie przypadków ogniska choroby oraz zarządzono nadzór medyczny nad bliskimi kontaktami osób, które w ciągu ostatnich 50 dni zetknęły się z pacjentami.

"Zalecane jest również szczepienie wszystkich osób mających bliski kontakt z chorymi na wirusowe zapalenie wątroby typu A, a także dezynfekcję w przypadku ognisk choroby" - zalecono w komunikacie.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A - "choroba brudnych rąk"

Wirusowe zapalenie wątroby typu A to choroba zakaźna (potocznie zwana "żółtaczką typu A" lub "chorobą brudnych rąk"), wywołana przez wirus zapalenia wątroby typu A (HAV), który powoduje zmiany zapalne i martwicze w wątrobie.

Wirus najczęściej przenosi się poprzez kontakt bezpośredni z chorym lub poprzez spożywanie zakażonych produktów żywnościowych (epidemie mleczne, wodne itp.). Poza tym zakażenie może rozwinąć się po kontaktach seksualnych z chorym i drogą krwi.

Wirus HAV namnaża się najpierw w przewodzie pokarmowym, następnie dochodzi do wiremii (stan definiowany jako obecność we krwi mogących się namnażać wirusów), po czym rozwija się zakażenie wątroby i występują objawy chorobowe. W wyniku tego zakażenia dochodzi do zapalenia wątroby.

Objawy wirusowego zapalenia wątroby typu A. Pierwsze niejednoznaczne

Objawy mogą pojawić się nawet po kilku tygodniach. "Wirusowe zapalenie wątroby typu A może mieć okres inkubacji do 50 dni, co oznacza, że objawy choroby mogą pojawić się nawet do dwóch miesięcy po zakażeniu, a osoba może przenosić w tym czasie zakażenie na innych" - wyjaśniła Tatiana Červeňová, pełniąca w Słowacji funkcję odpowiadającą polskiemu głównemu inspektorowi sanitarnemu.

Pierwszymi niejednoznacznymi objawami są utrata apetytu, wstręt do potraw tłustych, czasami gorączka, nudności i ból w okolicy brzucha. Wyraźnymi objawami są już ciemny mocz i zażółcenie skóry lub oczu.

Červeňová podkreśliła, że przestrzeganie podstawowych zasad higieny jest niezwykle ważne w walce z epidemią wirusowego zapalenia wątroby. "Mycie rąk i przestrzeganie zaleceń, nie tylko w przypadku osób chorych, ale także tych, które mieszkają na obszarze występowania wirusowego zapalenia wątroby typu A, jest niezwykle ważne" - wyjaśniła.

Leczenie WZW A może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. W większości przypadków nie jest groźną chorobą. Ciężki przebieg lub rzadkie powikłania (np. nadostre zapalenie wątroby) mogą wystąpić u osób starszych (powyżej 50. roku życia) oraz u pacjentów z już istniejącymi, przewlekłymi chorobami wątroby.

Dżuma w okolicach Irkucka. Blady strach padł na Rosjan

Znacznie poważniejszym zagrożeniem jest inna choroba zakaźna - dżuma - o której pojawieniu się w Rosji media informowały w ostatnich dniach. 2 października w Szelechowie w obwodzie irkuckim zmarła 28-letnia kobieta, pracownica laboratorium medycznego. Z ustaleń lokalnego serwisu Lyudi Baikala wynika, że trzy dni wcześniej rozbiła próbówkę z czynnikiem wywołującym płucną odmianę tej choroby.

Do tej pory zidentyfikowano 197 osób, które miały kontakt z kobietą, 189 z nich hospitalizowano. Niektórzy mają wykazywać symptomy choroby. 12 objętych kwarantanną trafiło do instytutu zajmującego się leczeniem dżumy.

Oficjalnie władze zaprzeczają, by doszło do pojawienia się dżumy, czemu jednak nie wierzą mieszkańcy Syberii, a na Rosjan padł blady strach. Nastrojów z pewnością nie uspokaja widok karetek pogotowia, które mają być eskortowane przez agentów FSB, ani ludzie w kombinezonach i maskach na ulicach Szelechowa.

Komunikaty ws. ewentualnego wystąpienia ogniska dżumy wydały już Biały Dom i Komisja Europejska.

"Czarna śmierć" - tym terminem określa się jedną z największych epidemii w dziejach ludzkości, panującą w XIV-wiecznej Europie, za przyczynę której uważa się właśnie dżumę - spowodowała śmierć ok. połowy mieszkańców ówczesnej Europy.

Źródła: SME, Lyudi Baikala, IrkuckMedia, Interia



