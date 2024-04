Ponad trzy tygodnie później 37-latek z gorączką i obniżonym stanem świadomości trafił do szpitala. "Jest leczony na oddziale intensywnej terapii i znajduje się w stanie krytycznym" - czytamy.

Człowiek z wirusem występującym u makaków. Walczy o życie

W środę wyniki próbki płynu rdzeniowo-mózgowego wykazały, że pacjent jest zainfekowany wirusem B znanym też jako Herpesvirus simiae lub wirus opryszczki B . Nosicielami patogenu są makaki. Do tej pory w Chinach nie odnotowywano zakażeń u ludzi.

Objawy jak w przypadku grypy

Zainfekowany może początkowo wykazywać objawy grypopodobne . Z czasem może dojść do zaatakowania ośrodkowego układu nerwowego. U zakażonego często pojawia się gorączka, zmęczenie, bóle mięśni i głowy. Mogą pojawić się też duszności i nudności, a także pęcherze na skórze.

Wraz z rozwojem choroby wirus przedostaje się do rdzenia kręgowego i mózgu, co prowadzi do zaburzeń koordynacji ruchowej, uszkodzenia mózgu, a nawet śmierci.