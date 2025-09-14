Niedługo po informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony na popularnym kanale SOTAvision pojawiło się nagranie z sondy ulicznej przeprowadzanej w Rosji.

Dziennikarz pyta przypadkowych przechodniów o ich zdanie na temat incydentu.

Drony nad Polską. Propaganda żywa wśród Rosjan

Już pierwsza kobieta widoczna na materiale pokazuje, jak mocno zakorzeniony w rosyjskim społeczeństwie jest propagandowy przekaz przygotowywany przez Kreml.

- Napadają na Rosję ponieważ Ukraina ma problemy w specjalnej wojennej operacji (propagandowe określenie wojny w Ukrainie - red.). Stoją w miejscu, co więcej, ich armia cofa się w głąb swojego kraju. To się nie podoba Zełenskiemu no i wymyślają różne takie awantury, jak to było w Buczy, jak teraz - przekonuje.

Rozwiń

Jeszcze ciekawsze okazują się wypowiedzi starszych mężczyzn. Ci powtarzają tezy znane z programu m.in. Władimira Sołowjowa. Występujący tam eksperci to często historycy, którzy budują narrację o wiecznie pokojowej Rosji, lub wojskowi, których zadaniem jest przedstawiać rosyjską armię jako niepokonaną.

- Nie umiemy atakować, ale jakbyśmy zaatakowali to konkretnie. Gdybyśmy wysłany drony na Polskę, to myślę, że ich by już nie było - stwierdza jeden z mężczyzn.

- Polska nie ma się czego bać. Nikomu nie grozimy i na co niby nam ta Polska? Rosja to potężny kraj. Nikogo się nie boi, nikogo nie napada. Jesteśmy pokojowymi ludźmi - zapewnia drugi.

- Rosja nigdy na nikogo nie napadała, zawsze chroniła swojego terytorium - dodaje kolejny przechodzień.

Spośród wszystkich wypowiadających się osób zaledwie dwie przedstawiły zdanie inne niż to oficjalnie kolportowane przez prokremlowskie media. - Polska powinna się obawiać Rosji, bo to co robi nasz kraj to cyrk - powiedziała jedna z osób, która chciała zachować anonimowość.

Miller: Nie mamy w Polsce wystarczających środków zwalczania dronów Polsat News Polsat News