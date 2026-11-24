Przez dziesięciolecia polityka zagraniczna nie budziła w Niemczech wielu kontrowersji. Kraj ten był mocno zakotwiczony w strukturach NATO, zabiegał o rozszerzenie Unii Europejskiej i dążył do równowagi w relacjach międzynarodowych. Na arenie globalnej opowiadał się za wielostronnymi rozwiązaniami konfliktów. To cieszyło się dużym poparciem społecznym.

Zmieniło się to jednak najpóźniej od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę i eskalacji konfliktów na Bliskim Wschodzie. Wokół niemieckiej polityki zagranicznej narastają gorące spory, a obywatele mają coraz większe obawy. Dawne przekonania zostały zachwiane - na przykład to, że w razie kryzysu Stany Zjednoczone pozostaną sojusznikiem Niemiec.

Takie wnioski płyną z najnowszego badania hamburskiej Fundacji Körbera (Körber-Stiftung), które dziś (24.11.2026) zostały opublikowane.

W sondażu dotyczącym postrzegania polityki zagranicznej przez mieszkańców Niemiec 65 proc. respondentów zadeklarowało, że obawia się dalszych konfliktów zbrojnych na świecie. Jednocześnie 48 proc. uważa, że Niemcy powinny w takich sytuacjach wykazywać większą powściągliwość. To o 5 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej.

Konflikty na świecie. Niemcy nie chcą, aby ich kraj aż tak się angażował, nowy sondaż

Fundacja, założona w 1959 roku przez przedsiębiorcę Kurta Körbera, od 2017 roku publikuje coroczne badanie pod nazwą "Berlin Pulse". Tym razem, we wrześniu 2026 roku, na pytania przygotowane przez instytut badania opinii publicznej Forsa odpowiedziało około 1500 losowo wybranych osób posiadających prawa wyborcze.

Wyniki pokazują, że coraz bardziej sceptycznie oceniany jest kurs obecnego rządu kanclerza Friedricha Merza, który jako przywódca największej gospodarki UE chce aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu niemal wszystkich międzynarodowych kryzysów. Za większym zaangażowaniem Niemiec na świecie opowiada się już tylko 40 proc. ankietowanych. W 2025 roku było ich jeszcze 48 proc.

- To dość wyraźny spadek. Zadajemy to pytanie od lat, a zazwyczaj zmiany mieszczą się w granicach dwóch do trzech punktów procentowych - mówi współautor badania Florian Bigge z Fundacji Körbera.

Jednocześnie aż 77 proc. respondentów chce, aby Niemcy angażowały się przede wszystkim dyplomatycznie, a nie militarnie.

Zapytano o dostawy broni dla Ukrainy. Większość respondentów przeciwna

Najwyraźniej zmiana nastrojów widoczna jest w odniesieniu do wojny w Ukrainie. Niemieckie wsparcie dla tego kraju, obejmujące także dostawy uzbrojenia warte miliardy euro, nie cieszy się już większościowym poparciem.

We wrześniu 2026 roku wsparcie to popierało jedynie 46 proc. badanych. Rok wcześniej było to jeszcze 59 proc. Niewielka większość, 53 proc., chce całkowitego zakończenia dostaw broni dla Ukrainy.

Wśród przeciwników wsparcia wojskowego znajduje się wielu sympatyków częściowo skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD).

- 88 proc. zwolenników AfD odrzuca militarne wsparcie Ukrainy. To interesujący wynik, szczególnie jeśli spojrzymy na rozwój sytuacji politycznej w Niemczech. W wyborach do parlamentów krajów związkowych AfD zyskiwała poparcie między innymi dzięki temu, że sprzeciwiała się pomocy dla Ukrainy - wyjaśnia Jonathan Lehrer z projektu "Berlin Pulse".

Jest to również jeden z powodów, dla których AfD wyprzedziła w wielu sondażach wyborczych partię kanclerza, czyli chadecką CDU.

Kwestia wsparcia dla Ukrainy była także przedmiotem wrześniowego badania instytutu Infratest dimap. Również tam wyniki pokazują słabnące poparcie dla pomocy militarnej. Obecnie 42 proc. respondentów uważa, że dostawy broni posunęły się zbyt daleko. Około cztery lata temu opinię tę podzielało jedynie 30 proc. badanych.

Globalna rywalizacja USA i Chin. Niemcy opowiadają się za neutralnością

Badanie "Berlin Pulse" przynosi również wyniki niepokojące dla zwolenników ścisłych relacji transatlantyckich. W sytuacji, gdy Stany Zjednoczone i Chiny są coraz częściej postrzegane jako globalni rywale, aż 83 proc. respondentów uważa, że Niemcy powinny zachować neutralność.

Jedynie 15 proc. opowiedziałoby się po stronie USA. To także efekt polityki nieprzewidywalnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

- Takie nastawienie występuje we wszystkich grupach wiekowych i wśród wyborców wszystkich partii. We wschodnich Niemczech odsetek ten wynosi 92 proc., a w zachodnich - 81 proc. Odczytujemy to jako próbę zabezpieczenia się, ale także jako wyraz bezradności. Niemcy nie chcą jednoznacznie opowiadać się w tym konflikcie mocarstw - ocenia Florian Bigge.

Niemcy. Uważają Rosję za zagrożenie. Pojawia się jednak rozdźwięk

Obraz jest jednoznaczny, gdy pytani mają ocenić Rosję. Pod rządami prezydenta Władimira Putina kraj ten jest postrzegany jako zagrożenie militarne przez 82 proc. uczestników badania.

Jeżeli jednak chodzi o ocenę stanowczej odpowiedzi Niemiec na działania Rosji, na przykład po atakach hybrydowych, opinie są podzielone. Przykładem była decyzja o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Bonn po nieudanym ataku dronowym na lotnisko w Lipsku na początku maja.

Taką odpowiedź poparło 51 proc. ankietowanych, ale aż 46 proc. opowiedziało się również w tym przypadku za większą powściągliwością. - Ten rozdźwięk stanowi główne wyzwanie dla niemieckiej polityki zagranicznej - komentuje Sarah Pagung z Fundacji Körbera.

Zapytano o odpowiedzialność Niemiec w bezpieczeństwie Izraela. Jedna opcja przeważa

Obecnie Niemcy rzadziej wyrażają obawy związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Dotyczy to także dramatycznej sytuacji w Strefie Gazy po ataku Hamasu na Izrael, do którego doszło ponad trzy lata temu.

Może to mieć związek ze zmianą nastawienia wobec samego Izraela. W badaniu zadano respondentom następujące pytanie: "Czy Niemcy, ze względu na Holokaust, ponoszą szczególną historyczną i moralną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Izraela?"

Wyniki były jednoznaczne: 61 proc. respondentów odpowiedziało "nie", a jedynie 36 proc. "tak".

W grupie osób poniżej 25. roku życia odrzucenie szczególnej odpowiedzialności Niemiec za państwo żydowskie było jeszcze wyraźniejsze. Takiego obowiązku nie dostrzega aż 75 proc. młodych respondentów.

Redakcja Polska Deutsche Welle, Jens Thurau

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