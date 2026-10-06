Zapytali Trumpa o wycofanie amerykańskich bombowców. "Zamiast kusić wroga..."

Karol Płatek

Karol Płatek

Około tuzina amerykańskich bombowców nagle opuściło brytyjską bazę RAF Fairford i wróciło do USA. Początkowo nie było jasne, dlaczego Waszyngton zdecydował się na taki ruch. Teraz Donald Trump potwierdził, że maszyny "nie odleciały przypadkiem". Amerykanie mieli otrzymać informacje o zagrożeniu, a prezydent twierdzi, że wiedzą, kto za nim stoi.

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Donald Trump oraz brytyjska policja zabezpieczająca teren w pobliżu bazy RAF Fairford.
Donald Trump i działania policji przy bazie RAF FairfordAlastair Grant/Associated Press/Tom BrennerEast News

W skrócie

  • Około tuzina amerykańskich bombowców opuściło bazę RAF Fairford w Wielkiej Brytanii i wróciło do Stanów Zjednoczonych z powodu informacji o zagrożeniu.
  • Donald Trump potwierdził, że wycofanie bombowców nie było przypadkowe i że Waszyngton posiada informacje o osobach odpowiedzialnych za groźby, które według niego mogą być powiązane z Iranem.
  • W pobliżu bazy RAF Fairford zatrzymano sześciu mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa terrorystyczne, których następnie zwolniono za kaucją.
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Pentagon potwierdził, że amerykańskie bombowce stacjonujące w RAF Fairford w hrabstwie Gloucestershire zostały wycofane do swoich macierzystych baz w Stanach Zjednoczonych. Według BBC chodziło prawdopodobnie o około tuzin maszyn B-1.

Donald Trump odniósł się do sprawy w poniedziałek przed wylotem do Nebraski. Zapytany, czy za decyzją stało konkretne zagrożenie, odpowiedział twierdząco.

- Myślę, że możemy to powiedzieć. Nie odleciały przypadkiem. Były pewne zagrożenia - powiedział.

Trump o wycofaniu bombowców. "Nie odleciały przypadkiem"

Prezydent USA przekonywał, że zamiast pozostawiać maszyny w miejscu potencjalnego zagrożenia, zdecydowano się je przenieść.

- Zamiast kusić wroga, złapiemy go i pokonamy. Ale dlaczego mielibyśmy je tam zostawiać? Więc trochę je poprzenosiliśmy. Niezbyt daleko - mówił Trump.

Amerykański samolot transportowy C-17 podczas startu z bazy RAF Fairford w Wielkiej Brytanii.
Amerykański samolot C-17 startuje z bazy RAF FairfordALASTAIR GRANTEast News

Prezydent USA dodał, że Waszyngton "wie, kim są ludzie, którzy wystosowali groźbę", ale nie wskazał wprost, kto za nią odpowiada. Później, pytany o Iran, stwierdził, że osoby te "byłyby powiązane z Iranem".

Amerykańskie media tłumaczyły wcześniej, że decyzję o wycofaniu bombowców mogły poprzedzić informacje wywiadowcze dotyczące planowanego przez Iran ataku dronami. BBC zaznacza jednak, że nie potwierdziło tych doniesień.

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Źródła portalu w Waszyngtonie spekulowały, że zagrożenie mogło dotyczyć próby sabotażu lub uderzenia w kosztowne samoloty w przypadku ponownego wybuchu działań zbrojnych z Iranem.

Incydent przy RAF Fairford. Sześciu mężczyzn zatrzymanych

Sprawa rozgrywa się kilka dni po incydencie z 27 września, otwiera się w nowym oknie, kiedy policja została zaalarmowana o trzech podejrzanych pojazdach w pobliżu RAF Fairford. Śledztwo prowadzą służby antyterrorystyczne.

Brytyjska policja i służby ratunkowe w pobliżu bazy RAF Fairford po incydencie badanym przez służby antyterrorystyczne.
Służby w pobliżu amerykańskiej bazy RAF FairfordJUSTIN TALLISEast News

Początkowo zatrzymano pięciu mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa terrorystyczne. Wszyscy zostali później zwolnieni za kaucją. Następnie zatrzymano szóstego mężczyznę, obywatela Wielkiej Brytanii i Iranu, którego również zwolniono za poświadczeniem.

Wiceprezydent USA J.D. Vance przekazał, że bombowce przeniesiono "z nadmiaru ostrożności". Ocenił jednocześnie, że Waszyngton podejrzewa Iran o działania wymierzone w Stany Zjednoczone.

Teheran zdecydowanie zaprzecza jakiemukolwiek zaangażowaniu.

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Z kolei sekretarz stanu Marco Rubio był bardziej powściągliwy. Nie chciał bezpośrednio łączyć incydentu z decyzją o przeniesieniu bombowców i podkreślał, że przemieszczanie amerykańskich jednostek i sprzętu wojskowego między bazami nie jest czymś niezwykłym.

RAF Fairford ważną bazą dla amerykańskich bombowców

RAF Fairford od dziesięcioleci służy jako wysunięta baza operacyjna amerykańskich sił powietrznych. W ostatnich miesiącach USA wykorzystywały ją do operacji bombowców B-1 i B-52 związanych z Bliskim Wschodem.

Wielka Brytania zgodziła się wcześniej na wykorzystywanie bazy przez Stany Zjednoczone do defensywnych uderzeń na Iran.

Analityk Royal United Services Institute Christoph Bergs ocenił w rozmowie z Reutersem, że wycofanie maszyn z RAF Fairford ograniczy możliwość szybkiego zwiększenia liczby amerykańskich operacji lotniczych przeciwko Iranowi.

Źródła: BBC, Reuters.

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