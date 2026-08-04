W skrócie Polska jest w grupie państw o najwyższym odsetku osób przeciwnych przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej, a przewaga przeciwników występuje także w Niemczech i Francji.

Największe poparcie dla akcesji Ukrainy notuje się w Hiszpanii, przewaga zwolenników jest także we Włoszech.

W Polsce 49 procent ankietowanych nie chce przystąpienia Ukrainy do UE, 42 procent jest za, w tym 34 procent popiera akcesję po przeprowadzeniu reform.

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W połowie lipca Unia Europejska otworzyła kolejny, drugi już klaster negocjacji z Ukrainą, dotyczący stosunków zewnętrznych i polityki bezpieczeństwa.

Z sondażu Polling Europe wynika, że 49 proc. obywateli państw UE popiera przystąpienie Ukrainy do Wspólnoty, przeciwnych temu - teraz lub w ogóle - jest 39 proc., podczas gdy 12 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Ukraina w Unii Europejskiej? Hiszpania największym zwolennikiem

W sondażu, przeprowadzonym jeszcze w lipcu, który objął ponad pięć tysięcy osób w całej UE, wyszczególniono głosy obywateli pięciu państw: Hiszpanii, Francji, Włoch, Niemiec i Polski.

Poparcie dla przystąpienia Ukrainy do Wspólnoty jest szczególnie silne w Hiszpanii, gdzie - według badania - łącznie 65 proc. respondentów opowiada się za akcesją, z czego 32 proc. uważa, że powinno się to stać "najszybciej jak to możliwe".

33 proc. hiszpańskich respondentów wymaga z kolei, by najpierw Kijów przeprowadził niezbędne reformy, jak wcześniej wszystkie inne kraje kandydujące.

Przeciwnych akcesji Ukrainy - obecnie lub całkowicie - jest w Hiszpanii 21 proc. zapytanych osób.

Włosi popierają akcesję Ukrainy do UE. Jest warunek

Wysoki odsetek popierających przystąpienie Ukrainy do UE jest też we Włoszech - 52 proc. Jednocześnie 35 proc. Włochów uważa, że Kijów musi najpierw przeprowadzić reformy. Za akcesją "najszybciej jak to możliwe" jest 17 proc. ankietowanych.

Przeciwników wstąpienia Ukrainy do Wspólnoty - na ten moment lub w ogóle - jest we Włoszech 38 proc.

Pytanie o Ukrainę w UE. Polska, Niemcy i Francja największymi przeciwnikami

Według serwisu Euronews, który powołuje się na wyniki sondażu, zmiana nastrojów nastąpiła w państwach, które od czasu inwazji Rosji na pełną skalę należały do najsilniejszych zwolenników Ukrainy. Mowa o Francji, Niemczech i Polsce.

W tych krajach większość respondentów jest przeciwna przystąpieniu Ukrainy do UE - w tym momencie lub w ogóle. W Francji jest takich osób 42 proc., a w Niemczech - 47 proc. W obu tych krajach akcesję popiera po 41 proc. respondentów.

Najwyższy wskaźnik sprzeciwu odnotowano w Polsce - wyniósł on 49 proc. - zauważa Euronews. 21 proc. naszych rodaków uważa, że Ukraina najpierw powinna stać się krajem stowarzyszonym UE (z gwarancjami bezpieczeństwa, ale bez prawa głosu), a dopiero później pełnoprawnym członkiem. 28 proc. jest całkowicie przeciwnych akcesji.

Według badania 42 proc. ankietowanych z naszego kraju opowiada się za przystąpieniem Ukrainy do UE, przy czym 34 proc. uważa, że może się to stać dopiero po reformach. 8 proc. ocenia z kolei, że akcesja powinna nastąpić "najszybciej jak to możliwe".



