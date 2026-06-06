Zapytali o przyszłość Ławrowa. "Nie podążajcie za tym"
- Wykonuje swoją pracę w taki sposób, że nawet wrogowie są zazdrośni - powiedziała rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa. W ten sposób odniosła się do pogłosek, wedle których Siergiej Ławrow ma w przyszłości zwolnić stanowisko. Przyszłość szefa rosyjskiego MSZ zaczęła być kwestionowana już pod koniec ubiegłego roku.
W skrócie
- Maria Zacharowa skomentowała spekulacje dotyczące możliwego odejścia Siergieja Ławrowa, podkreślając sposób wykonywania przez niego pracy.
- Pojawiły się pogłoski o zmęczeniu i ewentualnym ustąpieniu Ławrowa, jednak rzeczniczka MSZ Rosji odrzuca te informacje.
- Według rosyjskich mediów Ławrow miał stracić przychylność Kremla po nieudanej rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, co rzekomo wpłynęło na odwołanie spotkania rosyjskiego przywódcy z prezydentem USA.
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- Siergiej Ławrow odpowiadał już na takie prowokujące pytania. On działa na polecenie swojego przywódcy dla dobra kraju - stwierdziła Maria Zacharowa, cytowana przez agencję TASS. Tak zareagowała na pytanie o rzekome "zmęczenie" szefa resortu, Siergieja Ławrowa i jego ewentualnym odejściu.
- Te plotki są rozpowiadane przez wrogów. Wykonuje swoją pracę w taki sposób, że nawet wrogowie są zazdrośni - dodała. Zacharowa zaapelowała następnie do rosyjskich mediów, by nie powielały tych informacji. - Nie podążajcie za tym - podkreśliła. - Błagam was, to świetny dyplomata i przywódca - oceniła.
Rosja. Mnożą się plotki o przyszłości Łarowa. Wcześniej "podpadł" europejskim politykom
Ławrow pozostaje na stanowisku od ponad 20 lat. Na arenie międzynarodowej postrzegany jest jako jeden z najważniejszych współpracowników Władimira Putina, który skutecznie nakręca rosyjską propagandą.
Pod koniec maja rosyjski polityk ostro skrytykował wypowiedź szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas dotyczącą potrzeby ograniczenia rosyjskich sił zbrojnych.
- Jeśli Kaja Kallas uważa, że konieczne jest ograniczenie rosyjskich sił zbrojnych, to takie wypowiedzi są idiotyczne - ocenił cytowany przez agencję Reutera.
Ławrow "popadł w niełaskę" Putina? Echa nieobecności szefa MSZ
Choć Ławrow niezmiennie pełni rolę orędownika Kremla, pod koniec ubiegłego roku pojawiły się doniesienia, wedle których miał "popaść w niełaskę" Putina.
Według rosyjskich mediów szef MSZ stracił przychylność Kremla po nieudanej rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Miała ona doprowadzić do odwołania spotkania między rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem a prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Sam Ławrow w drugiej połowie października stwierdził, że jego rozmowa poszła "naprawdę dobrze", dodając sarkastycznie, że musiała być "tak dobra", że Waszyngton podjął decyzję o odwołaniu ich kolejnego spotkania.
Uwadze dziennikarzy nie umknął następnie fakt, że Ławrow był jedynym stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, który opuścił w jesienią jej posiedzenie. Ofijalnie tłumaczono wówczas, że absencja "była uzgodniona z wyprzedzeniem".
Źródło: TASS