W skrócie Maria Zacharowa skomentowała spekulacje dotyczące możliwego odejścia Siergieja Ławrowa, podkreślając sposób wykonywania przez niego pracy.

Pojawiły się pogłoski o zmęczeniu i ewentualnym ustąpieniu Ławrowa, jednak rzeczniczka MSZ Rosji odrzuca te informacje.

Według rosyjskich mediów Ławrow miał stracić przychylność Kremla po nieudanej rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, co rzekomo wpłynęło na odwołanie spotkania rosyjskiego przywódcy z prezydentem USA.

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- Siergiej Ławrow odpowiadał już na takie prowokujące pytania. On działa na polecenie swojego przywódcy dla dobra kraju - stwierdziła Maria Zacharowa, cytowana przez agencję TASS. Tak zareagowała na pytanie o rzekome "zmęczenie" szefa resortu, Siergieja Ławrowa i jego ewentualnym odejściu.

- Te plotki są rozpowiadane przez wrogów. Wykonuje swoją pracę w taki sposób, że nawet wrogowie są zazdrośni - dodała. Zacharowa zaapelowała następnie do rosyjskich mediów, by nie powielały tych informacji. - Nie podążajcie za tym - podkreśliła. - Błagam was, to świetny dyplomata i przywódca - oceniła.

Rosja. Mnożą się plotki o przyszłości Łarowa. Wcześniej "podpadł" europejskim politykom

Ławrow pozostaje na stanowisku od ponad 20 lat. Na arenie międzynarodowej postrzegany jest jako jeden z najważniejszych współpracowników Władimira Putina, który skutecznie nakręca rosyjską propagandą.

Pod koniec maja rosyjski polityk ostro skrytykował wypowiedź szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas dotyczącą potrzeby ograniczenia rosyjskich sił zbrojnych.

- Jeśli Kaja Kallas uważa, że konieczne jest ograniczenie rosyjskich sił zbrojnych, to takie wypowiedzi są idiotyczne - ocenił cytowany przez agencję Reutera.

Ławrow "popadł w niełaskę" Putina? Echa nieobecności szefa MSZ

Choć Ławrow niezmiennie pełni rolę orędownika Kremla, pod koniec ubiegłego roku pojawiły się doniesienia, wedle których miał "popaść w niełaskę" Putina.

Według rosyjskich mediów szef MSZ stracił przychylność Kremla po nieudanej rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Miała ona doprowadzić do odwołania spotkania między rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem a prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Sam Ławrow w drugiej połowie października stwierdził, że jego rozmowa poszła "naprawdę dobrze", dodając sarkastycznie, że musiała być "tak dobra", że Waszyngton podjął decyzję o odwołaniu ich kolejnego spotkania.

Uwadze dziennikarzy nie umknął następnie fakt, że Ławrow był jedynym stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, który opuścił w jesienią jej posiedzenie. Ofijalnie tłumaczono wówczas, że absencja "była uzgodniona z wyprzedzeniem".

Źródło: TASS





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