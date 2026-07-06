W skrócie Pałac Buckingham wycofał zaproszenie dla księcia Harry'ego do zatrzymania się w rezydencji podczas jego wizyty w Wielkiej Brytanii.

Według rzecznika księcia Harry'ego decyzja o wycofaniu oferty zapadła w ostatniej chwili.

Książę Harry zorganizował alternatywne środki bezpieczeństwa po decyzji o nieprzyznaniu ochrony przez władze, a Pałac Buckingham uzasadnił cofnięcie oferty brakiem możliwości zakwaterowania oraz toczącym się postępowaniem sądowym.

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Książę Harry ma w najbliższych dniach odwiedzić Londyn i Birmingham, gdzie weźmie udział w wydarzeniach charytatywnych, w tym związanych z promocją Invictus Games. Już wcześniej przygotowania do wizyty przebiegały w napiętej atmosferze z powodu sporu o zapewnienie ochrony dla księcia i jego rodziny.

W poniedziałek rano BBC podała, powołując się na rzecznika Harry'ego, że książę przyjął zaproszenie króla Karola III do zatrzymania się w Pałacu Buckingham. Kilkanaście minut później Pałac przekazał jednak, że nie będzie on mógł skorzystać z królewskiej rezydencji.

Rzecznik Harry'ego: Oferta została wycofana w ostatniej chwili

Rzecznik księcia oświadczył, że oferta noclegu została wycofana w ostatniej chwili, a jako powód wskazano oczekiwany we wtorek wyrok w sprawie pozwu Harry'ego przeciwko wydawcy "Daily Mail". To rozczarowujące - przekazał rzecznik.

Według agencji PA Media Harry początkowo odrzucił zaproszenie, które obejmowało także Meghan oraz ich dzieci. W weekend miał jednak zmienić decyzję i poinformować, że chciałby zatrzymać się w pałacu sam.

Pałac Buckingham tłumaczył, że po zmianie decyzji nie było już możliwości zapewnienia odpowiedniego zakwaterowania oraz obsługi. Jak podaje PA Media, pałac uznał również, że trwające postępowanie sądowe mogłoby skomplikować sytuację i narazić króla na zarzuty dotyczące jego konstytucyjnej bezstronności.

Relacje książę Harry - Pałac Buckingham. Spór o bezpieczeństwo

Rzecznik Harry'ego podkreślił, że po decyzji o nieprzyznaniu ochrony jego rodzinie książę przez ostatnie dni organizował alternatywne środki bezpieczeństwa. Dopiero po ich zapewnieniu miał formalnie przyjąć ofertę noclegu.

- Buckingham Palace wiedział już od czwartku o terminie wtorkowego wyroku. Trudno więc zrozumieć, dlaczego po formalnym przyjęciu oferty została ona wycofana w ostatniej chwili - przekazał rzecznik.

We wtorek brytyjski sąd ma wydać pisemne orzeczenie w sprawie pozwu księcia Harry'ego oraz innych znanych osób przeciwko wydawcy "Daily Mail".

Źródło: "The Guardian"





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