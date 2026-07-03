"Zaproponowałem pakiet kroków". Szef MSZ Ukrainy po spotkaniu z Sikorskim
Ukraina pozostaje otwarta na równy i uczciwy dialog. Zaproponowałem pakiet działań antykryzysowych - przekazał na platformie X szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha po spotkaniu ze swoim polskim odpowiednikiem Radosławem Sikorskim. Dodał, że podczas spotkania zapewnił szefa polskiej dyplomacji zapewnił, że wybór nazwy jednostki przez ukraińską armię nie miał charakteru antypolskiego.
W skrócie
- Szef MSZ Ukrainy zaproponował pakiet rozwiązań antykryzysowych oraz zapewnił, że Ukraina jest otwarta na dialog z Polską.
- Obie strony podkreśliły postępy w rozwiązywaniu drażliwych kwestii historycznych i omówiły perspektywy współpracy, w tym projekty odbudowy Ukrainy.
- Omówiono również przyspieszenie procedur celnych, rozwój infrastruktury granicznej oraz reakcje na przypadki ksenofobii wobec Ukraińców w Polsce.
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Andrij Sybiha wymienił w swoim wpisie proponowany przez niego pakiet rozwiązań. "Obejmuje on zainicjowanie konsultacji między naszymi ministerstwami, zorganizowanie spotkania ekspertów-historyków II wojny światowej, którzy uczestniczyli w Polsko-Ukraińskim Kongresie Historyków w maju oraz skontaktowanie się z przywódcami religijnymi obu narodów w celu wykorzystania ich autorytetu w naszym dialogu dwustronnym" - napisał szef ukraińskiej dyplomacji.
Sybiha podkreślił, że Polska i Ukraina pozostają dla siebie kluczowymi partnerami. "Mamy wspólnego wroga - Rosję - i wspólne wyzwanie: rosyjską agresję. Dziś Ukraina broni nie tylko własnego bezpieczeństwa, ale także bezpieczeństwa Polski i całej Europy" - napisał.
Andrij Sybiha o relacjach polsko-ukraińskich. "Zawsze będziemy głęboko wdzięczni"
Zaznaczył, że w 2022 roku, gdy rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę, Polska jako pierwsza wyciągnęła pomocną dłoń poprzez "udzielenie bezprecedensowego wsparcia". Dodał, że Kijów "głęboko to docenia i zawsze będzie za to głęboko wdzięczna".
"Jak stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odpowiedzi zawsze można znaleźć, jeśli jesteśmy gotowi być silnymi sąsiadami i jeśli naprawdę chcemy je znaleźć" - napisał ukraiński minister. Podkreślił, że Ukraina "pozostaje otwarta na równy i uczciwy dialog".
Sybiha przekazał także, że podczas piątkowego spotkania obie strony zauważyły, że w ciągu ostatniego półtora roku poczyniono znaczne postępy w rozwiązywaniu drażliwych kwestii dotyczących historii obu narodów. Wyjaśnił, że odblokowano ekshumacje polskich ofiar UPA, a prace kongresu historyków zostały wznowione. Zapewnił, że Ukraina będzie nadal wydawać Polsce zezwolenia na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne.
Sybiha o ruchu Zełenskiego: Nie mieliśmy antypolskich intencji
Szef ukraińskiej dyplomacji przekazał także, że w rozmowie z Sikorskim podkreślił po raz kolejny, że nadanie ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA" nie miało antypolskich intencji. "Szanujemy historię innych i oczekujemy takiego samego podejścia do naszej własnej historii i niezależności od naszych partnerów" - napisał Sybiha.
W dalszej części wpisu przekazał, że poinformował Sikorskiego oraz polski zespół o sytuacji na froncie i sukcesach Sił Zbrojnych Ukrainy, w szczególności o "skutecznych sankcjach długoterminowych wobec państwa agresora".
"Otrzymałem zapewnienia, że Polska będzie nadal konsekwentnie wspierać Ukrainę w umacnianiu jej zdolności obronnych. Szczegółowo omówiliśmy perspektywy współpracy wojskowo-technicznej i wymieniliśmy poglądy przed szczytem NATO w Ankarze. Nasze dyskusje koncentrowały się również na współpracy między ukraińskimi i polskimi firmami, w szczególności na wspólnych projektach odbudowy Ukrainy" - poinformował ukraiński minister.
Sybiha o współpracy polsko-ukraińskiej i przypadkach ksenofobii wobec Ukraińców
Sybiha wspomniał także, że obie strony zgodziły się, iż Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku była bardzo udanym wydarzeniem, które pozytywnie wpłynęło na rozwój współpracy biznesowej między oboma państwami.
"Ponadto omówiliśmy przyspieszenie procedur celnych dla obywateli i przedsiębiorstw, a także rozwój infrastruktury przejść granicznych. Podziękowałem również stronie polskiej za szybką reakcję na przypadki nienawiści i ksenofobii wobec Ukraińców w Polsce" - przekazał Sybiha, dziękując Sikorskiemu za "szczerą i konstruktywną rozmowę".
"Naszym zadaniem jako dyplomatów jest podtrzymywanie dialogu i wykorzystywanie wszelkich dostępnych narzędzi dyplomatycznych do rozwiązywania problemów. Czas odłożyć emocje na bok. Ukraina toczy egzystencjalną walkę przy wsparciu naszych sojuszników i partnerów" - zauważył Sybiha.
"Posiadamy wystarczająco dużo mądrości, lekcji płynących z naszej wspólnej historii,i woli politycznej, by położyć kres oklaskom w Moskwie, która cieszy się z każdego wzrostu napięcia między dwoma najbliższymi sąsiadami. Historia nam nie wybaczy, jeśli ta szansa zostanie zmarnowana" - zakończył swój wpis szef ukraińskiego MSZ.