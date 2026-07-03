W skrócie Szef MSZ Ukrainy zaproponował pakiet rozwiązań antykryzysowych oraz zapewnił, że Ukraina jest otwarta na dialog z Polską.

Obie strony podkreśliły postępy w rozwiązywaniu drażliwych kwestii historycznych i omówiły perspektywy współpracy, w tym projekty odbudowy Ukrainy.

Omówiono również przyspieszenie procedur celnych, rozwój infrastruktury granicznej oraz reakcje na przypadki ksenofobii wobec Ukraińców w Polsce.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Andrij Sybiha wymienił w swoim wpisie proponowany przez niego pakiet rozwiązań. "Obejmuje on zainicjowanie konsultacji między naszymi ministerstwami, zorganizowanie spotkania ekspertów-historyków II wojny światowej, którzy uczestniczyli w Polsko-Ukraińskim Kongresie Historyków w maju oraz skontaktowanie się z przywódcami religijnymi obu narodów w celu wykorzystania ich autorytetu w naszym dialogu dwustronnym" - napisał szef ukraińskiej dyplomacji.

Sybiha podkreślił, że Polska i Ukraina pozostają dla siebie kluczowymi partnerami. "Mamy wspólnego wroga - Rosję - i wspólne wyzwanie: rosyjską agresję. Dziś Ukraina broni nie tylko własnego bezpieczeństwa, ale także bezpieczeństwa Polski i całej Europy" - napisał.

Andrij Sybiha o relacjach polsko-ukraińskich. "Zawsze będziemy głęboko wdzięczni"

Zaznaczył, że w 2022 roku, gdy rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę, Polska jako pierwsza wyciągnęła pomocną dłoń poprzez "udzielenie bezprecedensowego wsparcia". Dodał, że Kijów "głęboko to docenia i zawsze będzie za to głęboko wdzięczna".

"Jak stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odpowiedzi zawsze można znaleźć, jeśli jesteśmy gotowi być silnymi sąsiadami i jeśli naprawdę chcemy je znaleźć" - napisał ukraiński minister. Podkreślił, że Ukraina "pozostaje otwarta na równy i uczciwy dialog".

Sybiha przekazał także, że podczas piątkowego spotkania obie strony zauważyły, że w ciągu ostatniego półtora roku poczyniono znaczne postępy w rozwiązywaniu drażliwych kwestii dotyczących historii obu narodów. Wyjaśnił, że odblokowano ekshumacje polskich ofiar UPA, a prace kongresu historyków zostały wznowione. Zapewnił, że Ukraina będzie nadal wydawać Polsce zezwolenia na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne.

Sybiha o ruchu Zełenskiego: Nie mieliśmy antypolskich intencji

Szef ukraińskiej dyplomacji przekazał także, że w rozmowie z Sikorskim podkreślił po raz kolejny, że nadanie ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA" nie miało antypolskich intencji. "Szanujemy historię innych i oczekujemy takiego samego podejścia do naszej własnej historii i niezależności od naszych partnerów" - napisał Sybiha.

W dalszej części wpisu przekazał, że poinformował Sikorskiego oraz polski zespół o sytuacji na froncie i sukcesach Sił Zbrojnych Ukrainy, w szczególności o "skutecznych sankcjach długoterminowych wobec państwa agresora".

"Otrzymałem zapewnienia, że Polska będzie nadal konsekwentnie wspierać Ukrainę w umacnianiu jej zdolności obronnych. Szczegółowo omówiliśmy perspektywy współpracy wojskowo-technicznej i wymieniliśmy poglądy przed szczytem NATO w Ankarze. Nasze dyskusje koncentrowały się również na współpracy między ukraińskimi i polskimi firmami, w szczególności na wspólnych projektach odbudowy Ukrainy" - poinformował ukraiński minister.

Sybiha o współpracy polsko-ukraińskiej i przypadkach ksenofobii wobec Ukraińców

Sybiha wspomniał także, że obie strony zgodziły się, iż Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku była bardzo udanym wydarzeniem, które pozytywnie wpłynęło na rozwój współpracy biznesowej między oboma państwami.

"Ponadto omówiliśmy przyspieszenie procedur celnych dla obywateli i przedsiębiorstw, a także rozwój infrastruktury przejść granicznych. Podziękowałem również stronie polskiej za szybką reakcję na przypadki nienawiści i ksenofobii wobec Ukraińców w Polsce" - przekazał Sybiha, dziękując Sikorskiemu za "szczerą i konstruktywną rozmowę".

"Naszym zadaniem jako dyplomatów jest podtrzymywanie dialogu i wykorzystywanie wszelkich dostępnych narzędzi dyplomatycznych do rozwiązywania problemów. Czas odłożyć emocje na bok. Ukraina toczy egzystencjalną walkę przy wsparciu naszych sojuszników i partnerów" - zauważył Sybiha.

"Posiadamy wystarczająco dużo mądrości, lekcji płynących z naszej wspólnej historii,i woli politycznej, by położyć kres oklaskom w Moskwie, która cieszy się z każdego wzrostu napięcia między dwoma najbliższymi sąsiadami. Historia nam nie wybaczy, jeśli ta szansa zostanie zmarnowana" - zakończył swój wpis szef ukraińskiego MSZ.





Wolne z powodu upału? Co może pracownik, a co pracodawca w... Niemczech? INTERIA.PL