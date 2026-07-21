W skrócie Nowy premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham zapowiedział zniesienie podatku VAT na rachunki za energię elektryczną od 1 października.

Środki uwolnione po likwidacji programu Digital ID o wartości 1,8 miliarda funtów mają zrekompensować ubytek w budżecie po zniesieniu VAT.

Rząd Wielkiej Brytanii planuje przekazać władzom Irlandii Północnej środki odpowiadające wartości zniesionej stawki VAT, aby umożliwić wsparcie mieszkańców tego regionu.

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Brytyjski rząd zamierza usunąć 5-procentowy podatek VAT z rachunków za energię elektryczną od 1 października - poinformowało biuro premiera Andy'ego Burnhama. To pierwsza poważna decyzja po zmianie władzy.

- Mogę zrobić coś, by dać ludziom trochę przestrzeni i pomóc w kwestii kosztów życia - mówił Burnham w poniedziałek podczas pierwszego przemówienia jako premier Wielkiej Brytanii.

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Downing Street w oświadczeniu zapewnia, że dziura budżetowa po zniesieniu VAT zostanie załatana poprzez rezygnację z systemu cyfrowej identyfikacji tożsamości (Digital ID) o wartości 1,8 miliarda funtów.

Program Digital ID miał wprowadzać obowiązek wydawania cyfrowego identyfikatora dla każdego pracownika w Wielkiej Brytanii. Plany na stworzenie systemu zostały przedstawione w zeszłym roku przez ówczesnego premiera Keira Starmera. Rząd argumentował, że cyfrowy dowód tożsamości ułatwi zwalczanie nielegalnej migracji.

W styczniu, po masowym sprzeciwie, projekt został przekształcony w system dobrowolny. Promowany był jako środek umożliwiający obywatelom dostęp do wielu usług publicznych z poziomu jednej aplikacji. Mimo to program spotkał się z krytyką za sposób wdrażania i obawy o zbyt dużą ingerencję państwa w prywatność obywateli. Burnham zapowiadał, że likwidacja Digital ID będzie jednym z pierwszych zadań jego rządu.

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Ponieważ po brexicie Irlandia Północna w zakresie VAT na energię elektryczną nadal podlega części przepisów Unii Europejskiej, Wielka Brytania nie może samodzielnie obniżyć tej stawki - poinformowało Downing Street. Wobec tego brytyjski rząd ma przekazać irlandzkim władzom środki odpowiadające wartości obniżki.

"Aby gospodarstwa domowe w Irlandii Północnej otrzymały takie samo wsparcie równie szybko jak mieszkańcy pozostałej części Zjednoczonego Królestwa, władze wykonawcze Irlandii Północnej otrzymają środki finansowe o porównywalnej wartości, które pozwolą mu wesprzeć mieszkańców regionu w związku z rosnącymi kosztami życia" - przekazało biuro premiera Burnhama w oświadczeniu.





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