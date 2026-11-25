Spis treści: Ukraina atakuje w Libii. "Zgodnie ze strategią" Libia. Rosyjskie interesy i bazy wojskowe. "Stały się celem" Wojna przenosi się w nowy obszar. Włochy wciągnięte w rozgrywkę Libia. Rząd na zachodzie, junta na wschodzie Wojna w Ukrainie a Libia. "Ryzyko jeszcze głębszego podziału"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził w poniedziałek, że w weekend doszło do uderzenia w dwa rosyjskie statki w Bengazi w Libii. W wyniku ataków zatopiona została rosyjska korweta "Merkury". Trafiony został też statek towarowy MV "Angara".

"Ataki Ukrainy na dwa rosyjskie statki w Bengazi przenoszą konfrontację między Moskwą a Kijowem w rejon środkowego Morza Śródziemnego i budzą niepokój w Rzymie" - zauważa w swojej analizie serwis Decode39 poświęcony geopolityce, bezpieczeństwu, obronności oraz sprawom międzynarodowym z perspektywy Włoch.

Jak wskazano, to "wyraźne rozszerzenie zasięgu wojny". Konflikt przenosi się tym samym w rejon bezpośrednio ważny dla Włoch. Tamtejszy rząd nie kryje niepokoju.

Ukraina atakuje w Libii. "Zgodnie ze strategią"

Według analityków dla Kijowa atakowanie rosyjskich okrętów wojskowych jest zgodne ze strategią mającą na celu zwiększenie kosztów działań wojennych Moskwy. Podkreślenie podatności rosyjskich jednostek na ataki niesie również implikacje polityczne i wizerunkowe dla Kremla i jego partnerów.

"W Libii jednak operacje te mają konsekwencje wykraczające poza dwustronną konfrontację. Zagraniczne partnerstwa wojskowe, mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa konkurującym władzom libijskim, mogą w coraz większym stopniu stawać się źródłem niestabilności dla samego kraju" - dodano w analizie.

Libia. Rosyjskie interesy i bazy wojskowe. "Stały się celem"

Moskwa od lat rozbudowuje obecność wojskową w Libii. To ważny element jej wpływów na Morzu Śródziemnym i w Afryce. "Dostawy sprzętu wojskowego na wschód Libii pokazują, jak duże znaczenie ma dla Kremla ten kierunek" - czytamy.

Generał brygady Adel Abdelkafi, cytowany przez Decode39, szacuje, że Rosja utrzymuje w Libii około sześciu baz. Do tego dochodzi obecność morska w okolicach Bengazi i Tobruku. Wojskowy ostrzega, że "sytuacja robi się groźna".

- Z wojskowego punktu widzenia rosyjska obecność stała się celem - dodał.

Rosja ma w tym rejonie zaplecze logistyczne. Libia daje jej też oparcie do działań w dalszej części Afryki. Ataki w Bengazi pokazały jednak, że rosyjskie pozycje nie są już bezpieczne.

Wojna przenosi się w nowy obszar. Włochy wciągnięte w rozgrywkę

Włochy są jednym z państw Europy najbardziej narażonych na skutki tej eskalacji. W poniedziałek w Baku wicepremier i szef MSZ Antonio Tajani mówił o potrzebie powstrzymania wojny przed rozlaniem się na Morze Śródziemne. Podkreślił znaczenie swobody żeglugi i stabilności Libii. Zwrócił też uwagę na rosyjską obecność w regionie.

"Rzym stoi przed trudnym zadaniem. Włochy wspierają Ukrainę. Jednocześnie chcą uniknąć eskalacji na południowej flance Europy" - czytamy.

Włochy prowadzą równoległe działania wobec Trypolisu i Bengazi. Łączą współpracę w obszarze bezpieczeństwa z inwestycjami energetycznymi. Nowy wymiar konfliktu zbrojnego w Libii utrudnia tę taktykę.

Libia. Rząd na zachodzie, junta na wschodzie

Libia jest obecnie rozbita na dwa główne ośrodki władzy (wschód i zachód) oraz szereg lokalnych milicji i grup plemiennych, zwłaszcza na południu i zachodzie kraju.

Zachód (Trypolis) stanowi rząd uznawany na arenie międzynarodowej. Wschód i większość terytorium (Bengazi, Tobruk) to rządy Chalify Haftara, dowódcy Libijskiej Armii Narodowej (LNA). Kontroluje on Cyrenajkę, dużą część południa oraz kluczowe rejony naftowe i portowe. Władza na wschodzie jest jednak stopniowo przekazywana w stronę syna Chalify Haftara, Saddama.

Komentator zajmujący się Libią Reda Shaaban wskazuje na rosnące zaangażowanie USA. Administracja Donalda Trumpa, za pośrednictwem swojego doradcy ds. arabskich i bliskowschodnich Massada Boulosa, szuka wpływów zarówno we wschodniej, jak i zachodniej Libii.

"To rodzi nowe napięcia. Waszyngton zacieśnia bowiem relacje z Saddamem Haftarem" - czytamy.

Wojna w Ukrainie a Libia. "Ryzyko jeszcze głębszego podziału"

W tym samym czasie pojawiają się także doniesienia o ukraińskiej współpracy wojskowej z siłami powiązanymi z rządem w Trypolisie. "Zderzenie tych wpływów grozi jeszcze głębszym podziałem samej Libii" - uważają analitycy.

Generał Adel Abdelkafi ostrzega przed takim scenariuszem. Jak powiedział w rozmowie z Decode39 "Libia nie może stać się areną, na której zderzą się Stany Zjednoczone i Rosja".

"Dla Włoch i całej Europy to poważny sygnał ostrzegawczy. Konflikt na południu staje się coraz trudniejszy do opanowania" - czytamy.



