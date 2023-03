W pozwie Marcusa Silvy z miasta Galveston stwierdzono, że zgodnie z prawem Teksasu "osoba, która pomaga kobiecie w ciąży w uzyskaniu samodzielnej aborcji, popełniła przestępstwo morderstwa" - podaje BBC. Dokument ma opierać się w dużej mierze na wiadomościach tekstowych przesyłanych między jego byłą żoną a trzema kobietami.

Silva domaga się od Jackie Noyoli, Amy Carpenter i Aracely Garcii po milionie dolarów. Wytoczył przeciwko nim pozew, gdy tylko dowiedział się o pomocy w zdobyciu pigułek aborcyjnych dla byłej małżonki Brittni w lipcu ubiegłego roku.

W uzasadnieniu swoich roszczeń wyraźnie stwierdził, że wyklucza swoją małżonkę z pozwu i nie zamierza podejmować przeciwko niej żadnych działań prawnych.

Precedens na miarę kraju. Aborcja w Teksasie równoznaczna z morderstwem

Jest to pierwsza tego typu sprawa od czasu, gdy Sąd Najwyższy w USA uchylił konstytucyjną ochronę aborcji.

Jak wynika z SMS-ów, do których treści dotarł mężczyzna, przyjaciółki jego byłej żony informowały ją o Aid Access, międzynarodowej grupie dostarczającej pocztą leki aborcyjne. Wiadomości te ujawniają, że kobieta obawiała się, że mąż będzie próbował ją zmusić do pozostania z nim, jeśli ten dowie się o ciąży. Jedna z przyjaciółek miała podrzucić pigułki do ich domu - czytamy w sądowym dokumencie.

Kolejnym z zarzutów postawionych trzem kobietom jest spiskowanie przeciwko Silvie - według pozwu miały nakłaniać jego byłą żonę do ukrywania przed nim ciąży oraz wiadomości tekstowych o dziecku.

W pozwie nadmieniono, że pomoc w samodzielnej aborcji kwalifikuje się jako morderstwo zgodnie z prawem stanowym, co pozwoliłoby Silvie oskarżyć kobiety z tytułu bezprawnego spowodowania śmierci.

Marcus Silva w przesłanym do mediów oświadczeniu zadeklarował, że pozwie również producenta pigułki antyaborcyjnej, gdy tylko dowie się, która to była firma.

Żona Silvy, jak wynika z akt sądowych, złożyła dokumenty rozwodowe w maju 2022 roku - dwa miesiące przed domniemaną aborcją. Rozwód został sfinalizowany w lutym. Kobieta jest matką dwóch córek, których ojcem jest Silva.