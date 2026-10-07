W skrócie Rosyjski biznesmen Umar Kremlow poinformował, że syn prezydenta USA Donalda Trumpa zwrócił mu pieniądze, które oligarcha przeznaczył na przyjęcie weselne Trumpa juniora.

Kremlow opłacił imprezę na Bahamach, zorganizowaną po ślubie Donalda Trumpa juniora i Bettiny Trump.

Sprawa wywołała apele o zbadanie relacji rodziny Trumpów z rosyjskim biznesmenem.

Umar Kremlow to prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu. Jego interesy obejmują organizację loterii i zakładów bukmacherskich. Rosjanin jest powiązany z osobami bliskimi Kremlowi.

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Rosyjski biznesmen i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu (IBA) Umar Kremlow oświadczył, że syn prezydenta USA Donalda Trumpa, otwiera się w nowym oknie zwrócił pieniądze, które oligarcha wydał na przyjęcie weselne Trumpa juniora - podaje agencja Bloomberga.

We wtorek Kremlow powiedział, że nie rozumie, dlaczego syn amerykańskiego przywódcy "był zmuszony" zwrócić mu pieniądze.

Wesele syna Trumpa za pieniądze z Rosji. "Nie uważam, że to wyjątkowy prezent"

- Zwrócił pieniądze, ale nie rozumiem dlaczego, bo nie uważam tego za jakiś wyjątkowy prezent - powiedział Rosjanin dziennikarzom w Stambule, otwiera się w nowym oknie.

Według słów Kremlowa nie był on obecny na samym ślubie, brał jednak udział w innych uroczystościach "wraz ze wspólnymi przyjaciółmi".

Impreza na Bahamach. W tle zapowiedzi Donalda Trumpa

Agencja Bloomberga zaznacza, że do niedawna Kremlow był mało znany poza kręgami bokserskimi oraz wśród stosunkowo niewielkiej grupy rosyjskich biznesmenów i polityków.

Sytuacja radykalnie się zmieniła, gdy okazało się, że jest on przyjacielem rodziny Trumpów i to właśnie on pokrył koszty imprezy na Bahamach, otwiera się w nowym oknie po majowym ślubie Donalda Trumpa juniora i Bettiny Trump.

W maju para zorganizowała ceremonię ślubną, a w następny weekend - przyjęcie weselne na prywatnej wyspie na Bahamach.

Sprawa ta wywołała apele o dokładne zbadanie powiązań rodziny Trumpów z rosyjskim biznesmenem. We wrześniu prezydent USA zapowiadał, że jego syn zwróci pieniądze, nie przywiązując do całej sprawy szczególnej wagi.

Kim jest Umar Kremlow? Ma powiązania z Kremlem

43-letni Umar Kremlow jest prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu (IBA) z siedzibą w Lozannie w Szwajcarii, otwiera się w nowym oknie, które nadzoruje organizację międzynarodowych zawodów oraz ustanawia zasady i standardy tej dyscypliny sportowej. Wcześniej, od 2017 roku, Kremlow stał na czele Rosyjskiej Federacji Bokserskiej.

Agencja Bloomberga zauważa, że choć w niektórych źródłach Kremlow określany jest mianem oligarchy, to jednak nie do końca odpowiada on tradycyjnej definicji tego słowa. Pojęcie to bowiem kojarzy się zazwyczaj z bogatymi biznesmenami, którzy zgromadzili ogromne fortuny i zdobyli wpływy polityczne w okresie transformacji postsowieckiej w Rosji.

Według Bloomberga interesy Rosjanina obejmują kilka branż, w szczególności loterie i zakłady bukmacherskie. W publikacji czytamy, że Kremlow ma powiązania z osobami bliskimi Kremlowi, otwiera się w nowym oknie, ale nie należy do najbliższego otoczenia prezydenta Rosji Władimira Putina, otwiera się w nowym oknie.

Źródło: Bloomberg



