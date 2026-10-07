W skrócie
- Rosyjski biznesmen Umar Kremlow poinformował, że syn prezydenta USA Donalda Trumpa zwrócił mu pieniądze, które oligarcha przeznaczył na przyjęcie weselne Trumpa juniora.
- Kremlow opłacił imprezę na Bahamach, zorganizowaną po ślubie Donalda Trumpa juniora i Bettiny Trump.
- Sprawa wywołała apele o zbadanie relacji rodziny Trumpów z rosyjskim biznesmenem.
- Umar Kremlow to prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu. Jego interesy obejmują organizację loterii i zakładów bukmacherskich. Rosjanin jest powiązany z osobami bliskimi Kremlowi.
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Rosyjski biznesmen i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu (IBA) Umar Kremlow oświadczył, że syn prezydenta USA Donalda Trumpa, otwiera się w nowym oknie zwrócił pieniądze, które oligarcha wydał na przyjęcie weselne Trumpa juniora - podaje agencja Bloomberga.
We wtorek Kremlow powiedział, że nie rozumie, dlaczego syn amerykańskiego przywódcy "był zmuszony" zwrócić mu pieniądze.
Wesele syna Trumpa za pieniądze z Rosji. "Nie uważam, że to wyjątkowy prezent"
- Zwrócił pieniądze, ale nie rozumiem dlaczego, bo nie uważam tego za jakiś wyjątkowy prezent - powiedział Rosjanin dziennikarzom w Stambule, otwiera się w nowym oknie.
Według słów Kremlowa nie był on obecny na samym ślubie, brał jednak udział w innych uroczystościach "wraz ze wspólnymi przyjaciółmi".
Impreza na Bahamach. W tle zapowiedzi Donalda Trumpa
Agencja Bloomberga zaznacza, że do niedawna Kremlow był mało znany poza kręgami bokserskimi oraz wśród stosunkowo niewielkiej grupy rosyjskich biznesmenów i polityków.
Sytuacja radykalnie się zmieniła, gdy okazało się, że jest on przyjacielem rodziny Trumpów i to właśnie on pokrył koszty imprezy na Bahamach, otwiera się w nowym oknie po majowym ślubie Donalda Trumpa juniora i Bettiny Trump.
W maju para zorganizowała ceremonię ślubną, a w następny weekend - przyjęcie weselne na prywatnej wyspie na Bahamach.
Sprawa ta wywołała apele o dokładne zbadanie powiązań rodziny Trumpów z rosyjskim biznesmenem. We wrześniu prezydent USA zapowiadał, że jego syn zwróci pieniądze, nie przywiązując do całej sprawy szczególnej wagi.
Kim jest Umar Kremlow? Ma powiązania z Kremlem
43-letni Umar Kremlow jest prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu (IBA) z siedzibą w Lozannie w Szwajcarii, otwiera się w nowym oknie, które nadzoruje organizację międzynarodowych zawodów oraz ustanawia zasady i standardy tej dyscypliny sportowej. Wcześniej, od 2017 roku, Kremlow stał na czele Rosyjskiej Federacji Bokserskiej.
Agencja Bloomberga zauważa, że choć w niektórych źródłach Kremlow określany jest mianem oligarchy, to jednak nie do końca odpowiada on tradycyjnej definicji tego słowa. Pojęcie to bowiem kojarzy się zazwyczaj z bogatymi biznesmenami, którzy zgromadzili ogromne fortuny i zdobyli wpływy polityczne w okresie transformacji postsowieckiej w Rosji.
Według Bloomberga interesy Rosjanina obejmują kilka branż, w szczególności loterie i zakłady bukmacherskie. W publikacji czytamy, że Kremlow ma powiązania z osobami bliskimi Kremlowi, otwiera się w nowym oknie, ale nie należy do najbliższego otoczenia prezydenta Rosji Władimira Putina, otwiera się w nowym oknie.
Źródło: Bloomberg