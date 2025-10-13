"Zapalna sytuacja" między Rosją a NATO. Szef wywiadu Niemiec alarmuje

- Nie możemy się łudzić, że ewentualny rosyjski atak nastąpi dopiero w 2029 roku - powiedział w poniedziałek szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) Martin Jaeger. Wskazał on, że w każdej chwili może dojść do konfrontacji z Rosją i ocenił, że "już dziś sytuacja jest zapalna".

Szef niemieckiego wywiadu ostrzega przed Rosją. Możliwa "gorąca konfrontacja"
Szef niemieckiego wywiadu ostrzega przed Rosją. Możliwa "gorąca konfrontacja"

Na temat potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji wypowiedział się w poniedziałek szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) Martin Jaeger. Ocenił, że do konfrontacji może dojść w każdej chwili, a Kreml dąży, by Europa znalazła się w "stanie rezygnacji".

Jak ponadto uznał, kraje Starego Kontynentu powinny przygotować się na dalsze "zaognianie sytuacji". - Nie możemy się łudzić, że ewentualny rosyjski atak nastąpi dopiero w 2029 roku. Już dziś sytuacja jest zapalna - powiedział, przemawiając przed deputowanymi odpowiedzialnymi za nadzór nad wywiadem RFN.

Szef wywiadu Niemiec ostrzega przed Rosją. Mówi o "testowaniu granic"

Jaeger wskazał, iż w jego ocenie Rosja dąży do destabilizacji europejskich demokracji i zastraszania społeczeństw.

    Jak nadmienił, aby osiągnąć swoje cele, Władimir Putin może sięgnąć po metody takie jak manipulacje wyborcze, propaganda, prowokacje, szpiegostwo, sabotaż, naruszanie przestrzeni powietrznej przez drony i samoloty oraz zabójstwa i prześladowania.

    - Nic z tego nie jest nowe, ale w swoim nasileniu stanowi nowy poziom konfrontacji - zaznaczył szef BND, wskazując, że wśród celów Kremla są także podważenie pozycji NATO oraz przetestowanie granic Zachodu.

    "Pułapka Putina". Pistorius wskazuje na metody działania Kremla

    Wcześniej o zagrożeniu ze strony Rosji mówił niemiecki minister obrony Boris Pistorius, który ocenił, że Rosja może przeprowadzić atak militarny na terytorium NATO przed 2029 rokiem.

    Przestrzegł on również przed wpadnięciem w "pułapkę eskalacyjną Putina" oraz dodał, że należy zachować powściągliwość przy dylematach dotyczących ewentualnego strącania rosyjskich samolotów naruszających przestrzeń powietrzną krajów NATO.

    - Gdybyśmy zestrzelili samolot, on stwierdziłby, że naruszenie przestrzeni powietrznej było tylko błędem pilota, a my zabiliśmy niewinnego młodego człowieka - podsumował minister.

