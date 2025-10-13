Na temat potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji wypowiedział się w poniedziałek szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) Martin Jaeger. Ocenił, że do konfrontacji może dojść w każdej chwili, a Kreml dąży, by Europa znalazła się w "stanie rezygnacji".

Jak ponadto uznał, kraje Starego Kontynentu powinny przygotować się na dalsze "zaognianie sytuacji". - Nie możemy się łudzić, że ewentualny rosyjski atak nastąpi dopiero w 2029 roku. Już dziś sytuacja jest zapalna - powiedział, przemawiając przed deputowanymi odpowiedzialnymi za nadzór nad wywiadem RFN.

Szef wywiadu Niemiec ostrzega przed Rosją. Mówi o "testowaniu granic"

Jaeger wskazał, iż w jego ocenie Rosja dąży do destabilizacji europejskich demokracji i zastraszania społeczeństw.

Jak nadmienił, aby osiągnąć swoje cele, Władimir Putin może sięgnąć po metody takie jak manipulacje wyborcze, propaganda, prowokacje, szpiegostwo, sabotaż, naruszanie przestrzeni powietrznej przez drony i samoloty oraz zabójstwa i prześladowania.

- Nic z tego nie jest nowe, ale w swoim nasileniu stanowi nowy poziom konfrontacji - zaznaczył szef BND, wskazując, że wśród celów Kremla są także podważenie pozycji NATO oraz przetestowanie granic Zachodu.

"Pułapka Putina". Pistorius wskazuje na metody działania Kremla

Wcześniej o zagrożeniu ze strony Rosji mówił niemiecki minister obrony Boris Pistorius, który ocenił, że Rosja może przeprowadzić atak militarny na terytorium NATO przed 2029 rokiem.

Przestrzegł on również przed wpadnięciem w "pułapkę eskalacyjną Putina" oraz dodał, że należy zachować powściągliwość przy dylematach dotyczących ewentualnego strącania rosyjskich samolotów naruszających przestrzeń powietrzną krajów NATO.

- Gdybyśmy zestrzelili samolot, on stwierdziłby, że naruszenie przestrzeni powietrznej było tylko błędem pilota, a my zabiliśmy niewinnego młodego człowieka - podsumował minister.

