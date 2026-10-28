"Zapalił się czerwony sygnał". Nowe informacje o katastrofie w Hiszpanii

Michał Blus

Michał Blus

- Zapalił się czerwony sygnał, który zabraniał dalszego ruchu - przekazał minister transportu Oscar Puente, mówiąc o powodach katastrofy kolejowej w Hiszpanii. - Mimo to pociąg otrzymał polecenie wznowienia jazdy i kontynuował ją aż do zderzenia - dodał. W zderzeniu dwóch pociągów zginęły co najmniej 64 osoby, a wiele innych zostało rannych.

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Minister transportu Oscar Puente w miejscu katastrofy kolejowej w Hiszpanii z wykolejonym pociągiem i śmigłowcem w tle.
Minister transportu Hiszpanii zabrał głos ws. katastrofy kolejowejPAP/EPA/ISMAEL HERRERO, Diego Radames/Europa Press via Getty Images.

Wkrótce więcej informacji.

- Nasz system kolejowy jest bezpieczny, choć ma pewne ograniczenia, tak jak każdy system transportowy - powiedział minister transportu Oscar Puente w trakcie wystąpienia na temat powodów katastrofy kolejowej w Hiszpanii.

Jak dodał, zawiódł system sterowania pociągiem z powodu problemu z komunikacją komputerową.

Nowe informacje o katastrofie w Hiszpanii. "Zapalił się czerwony sygnał"

- Zapalił się czerwony sygnał, który zabraniał dalszego ruchu - wyjaśnił Puente. - Mimo to pociąg dużych prędkości Renfe otrzymał polecenie wznowienia jazdy i kontynuował ją aż do zderzenia - dodał.

- Decyzja o ponownym uruchomieniu pociągu nie została podjęta w sposób właściwy - ocenił.

Rzecznik hiszpańskiego rządu przekazał, że premier Pedro Sanchez udał się na miejsce tragedii.

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