Wkrótce więcej informacji.

- Nasz system kolejowy jest bezpieczny, choć ma pewne ograniczenia, tak jak każdy system transportowy - powiedział minister transportu Oscar Puente w trakcie wystąpienia na temat powodów katastrofy kolejowej w Hiszpanii.

Jak dodał, zawiódł system sterowania pociągiem z powodu problemu z komunikacją komputerową.

Nowe informacje o katastrofie w Hiszpanii. "Zapalił się czerwony sygnał"

- Zapalił się czerwony sygnał, który zabraniał dalszego ruchu - wyjaśnił Puente. - Mimo to pociąg dużych prędkości Renfe otrzymał polecenie wznowienia jazdy i kontynuował ją aż do zderzenia - dodał.

- Decyzja o ponownym uruchomieniu pociągu nie została podjęta w sposób właściwy - ocenił.

Rzecznik hiszpańskiego rządu przekazał, że premier Pedro Sanchez udał się na miejsce tragedii.