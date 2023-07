Zapadł wyrok Europejskiego Trybunału ws. Igora Tulei. Polska musi zapłacić

Jak przekazał Europejski Trybunał Praw Człowieka Izba Dyscyplinarna, która osądziła sędziego Igora Tuleyę nie była "niezależnym i bezstronnym trybunałem ustanowionym ustawą".

W opinii ETPCz doszło do naruszenia trzech przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w tym prawa do niezawisłego i bezstronnego sądu, prawa do prywatności oraz prawa do wolności wyrażania opinii.

Jak przekazała reporterka TVN24 Karolina Wasilewska, Igor Tuleya ma otrzymać od Polski 30 tys. euro zadośćuczynienia i dodatkowe sześć tysięcy euro za koszty procesowe.

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok. Chodzi o sprawę sędziego Igora Tulei

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu podjął decyzję w sprawie dwóch z trzech skarg złożonych przez Igora Tuleyę.

Jedną ze spraw pozew wobec polskich władz, które zdaniem sędziego prowadziły przeciwko niemu medialną kampanię oczerniającą, naruszając jego dobre imię i reputację. Po licznych nieprawdziwych i obraźliwych informacjach Tuleya miał dostawać pogróżki a także - jak sądzi - listy z bakteriami wąglika.

Kolejna ze skarg dotyczy Izby Dyscyplinarnej, która niesłusznie pociągnęła Tuleyę do odpowiedzialności prawnej. Trzecia sprawa natomiast ma związek z niedopuszczeniem go do orzekania w warszawskich sądach, mimo prawomocnego wyroku, umożliwiającego sędziemu pracę.

Postępowanie przeciwko Igorowi Tulei rozpoczęło się w grudniu 2016 roku, gdy sędzia zajmował się sprawą obrad Sejmu w Sali Kolumnowej. Tuleya podjął decyzję o uchyleniu umorzenia śledztwa przez prokuraturę, a także umożliwił mediom rejestrację odczytywanego postanowienia. Zdaniem prokuratury decyzja godziła w dobro śledztwa, a wobec sędziego została podjęta procedura dyscyplinarna.

Jednak zgodnie z treścią artykułu 95b Kodeksu postępowania karnego "posiedzenie odbywa się z wyłączeniem jawności, chyba że ustawa stanowi inaczej albo prezes sądu lub sąd zarządzi inaczej".

Sędzia ostatecznie powrócił do orzekania pod koniec listopada po 740 dniach, gdy Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła decyzję o jego zawieszeniu, którą wydała nieistniejąca już Izba Dyscyplinarna.