W skrócie Nad Portugalię nadciąga burza Charles, która przyniesie ulewy oraz wichury osiągające w porywach prędkość do 140 km/h.

Rząd Portugalii ogłosił stan alarmowy i zarządził zamknięcie w środę wszystkich szkół oraz urzędów, które nie są niezbędne do funkcjonowania państwa.

Służby kontynuują poszukiwania mężczyzny zaginionego na Maderze w trakcie poprzedniego sztormu, jednak akcję utrudniają silny wiatr i wysokie fale.

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"Ekstremalna sytuacja pogodowa na 11 listopada" - tak Portugalski Instytut Morza i Atmosfery (IPMA) określa prognozowane na ten dzień warunki. Do kraju zbliża się bardzo silna burza, niosąca wichury i ulewy.

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Portugalia szykuje się na najgorsze. Wichury do 140 km/h

W ośmiu portugalskich dystryktach: Beja, Evora, Faro, Leiria, Lizbona, Portalegre, Santarem i Setubal obowiązują wydane na środę ostrzeżenia pogodowe najwyższego stopnia.

Na tych terenach w środę możliwe będą wichury z porywami wiatru dochodzącymi do 120-140 km/h. Do Półwyspu Iberyjskiego znad Atlantyku zbliża się bardzo silna burza, której nadano imię Charles.

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Portugalski rząd ogłosił stan alarmowy, który ma obowiązywać od północy przez całą kolejną dobę: do godz. 23:59 w środę. Tego typu decyzję władze podejmują w przypadku, gdy trzeba zapobiec zbliżającemu się kataklizmowi, albo gdy dochodzi do poważnego wypadku lub katastrofy.

"Wszyscy, którzy mogą, powinni pozostać w domach" - podkreślił minister spraw wewnętrznych Portugalii Luis Neves podczas konferencji prasowej w kwaterze głównej służby cywilnej.

Znad Atlantyku w kierunku Portugalii zmierza burza Charles. Na uderzyć w ten kraj w środę WXCharts materiał zewnętrzny

Intensywne ulewy sprawiły, że we wtorek zalanych zostało wiele dróg, w tym część obwodnicy Lizbony. We wtorek około 2 tys. gospodarstw zostało pozbawionych prądu, cały czas w terenie pracują ekipy naprawcze.

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Władze zdecydowały, że w środę zamknięte zostaną wszystkie portugalskie szkoły, a także urzędy, które "nie są niezbędne" do funkcjonowania kraju. Na wyspie Madera tego dnia zamknięte będą wszystkie piesze szlaki, a także leśna droga łącząca miejscowości Eira do Serrado z Pico do Areeiro.

Portugalia w tym roku już wielokrotnie zmagała się z potężnymi załamaniami pogody. Eksperci ostrzegają, że może dojść do powtórki ze stycznia, kiedy uderzenie cyklonu pozbawiło życia kilka osób.

Nadciąga Charles, niedawno szalał Bruno. Może być jak po wizycie Kristin

Jak powiedział agencji informacyjnej LUSA meteorolog Bruno Cafe, trzeba się liczyć z tym, że może wystąpić "sytuacja zbliżona do tej po przejściu burzy Kristin", co miało miejsce w styczniu.

Nazwany tak orkan uderzył w Portugalię na początku roku, powodując poważne zniszczenia i doprowadzając do śmierci siedmiu osób. Przez pewien czas prawie 200 tys. portugalskich gospodarstw domowych nie miało prądu

Charles uderzy w Portugalię niedługo po tym, jak ten kraj nawiedził inny niż - Bruno. Wciąż trwają poszukiwania mężczyzny porwanego w niedzielę przez fale na Maderze. Akcję ratunkową utrudnia bardzo silny wiatr i sztorm na Atlantyku.

W weekend na Maderze Bruno powalił 70 drzew, spowodował 36 lokalnych podtopień i odpowiadał za łącznie 210 zgłoszeń do służb ratunkowych.

Źródło: AFP, RTP, CNN Portugal

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