Zamykają wszystkie szkoły w kraju. Znad Atlantyku nadciąga Charles

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Szaleje na Atlantyku, w środę dotrze do wybrzeża Europy. Potężna burza Charles uderzy w Portugalię, niosąc intensywne ulewy oraz wichury osiągające w porywach do 140 km/h. Władze kraju planują zamknięcie wszystkich szkół, a na Maderze wszystkich pieszych szlaków. Na wyspie wciąż trwają poszukiwania mężczyzny zaginionego w trakcie wcześniejszego sztormu.

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Zalane ulice Lizbony. Ma to związek ze zbliżającym się znad Atlantyku sztormem Charles. Ogłoszono stan alarmowy
Portugalia przygotowuje się do uderzenia Burzy Charles. W środę przyniesie ona ulewy i wichury do 140 km/h - prognozują tamtejsi synoptycyWXCHARTS/Alan Bolton/Xmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Nad Portugalię nadciąga burza Charles, która przyniesie ulewy oraz wichury osiągające w porywach prędkość do 140 km/h.
  • Rząd Portugalii ogłosił stan alarmowy i zarządził zamknięcie w środę wszystkich szkół oraz urzędów, które nie są niezbędne do funkcjonowania państwa.
  • Służby kontynuują poszukiwania mężczyzny zaginionego na Maderze w trakcie poprzedniego sztormu, jednak akcję utrudniają silny wiatr i wysokie fale.
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"Ekstremalna sytuacja pogodowa na 11 listopada" - tak Portugalski Instytut Morza i Atmosfery (IPMA) określa prognozowane na ten dzień warunki. Do kraju zbliża się bardzo silna burza, niosąca wichury i ulewy.

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Portugalia szykuje się na najgorsze. Wichury do 140 km/h

W ośmiu portugalskich dystryktach: Beja, Evora, Faro, Leiria, Lizbona, Portalegre, Santarem i Setubal obowiązują wydane na środę ostrzeżenia pogodowe najwyższego stopnia.

Na tych terenach w środę możliwe będą wichury z porywami wiatru dochodzącymi do 120-140 km/h. Do Półwyspu Iberyjskiego znad Atlantyku zbliża się bardzo silna burza, której nadano imię Charles.

Portugalski rząd ogłosił stan alarmowy, który ma obowiązywać od północy przez całą kolejną dobę: do godz. 23:59 w środę. Tego typu decyzję władze podejmują w przypadku, gdy trzeba zapobiec zbliżającemu się kataklizmowi, albo gdy dochodzi do poważnego wypadku lub katastrofy.

"Wszyscy, którzy mogą, powinni pozostać w domach" - podkreślił minister spraw wewnętrznych Portugalii Luis Neves podczas konferencji prasowej w kwaterze głównej służby cywilnej.

Potężny niż z intensywnym wiatrem zbliża się do zachodnich wybrzeży Europy, z obszarem najsilniejszych podmuchów wiatru w rejonie Atlantyku na zachód od Francji i Wysp Brytyjskich; nad Europą Środkową dominują spokojniejsze warunki atmosferyczne.
Znad Atlantyku w kierunku Portugalii zmierza burza Charles. Na uderzyć w ten kraj w środęWXChartsmateriał zewnętrzny

Intensywne ulewy sprawiły, że we wtorek zalanych zostało wiele dróg, w tym część obwodnicy Lizbony. We wtorek około 2 tys. gospodarstw zostało pozbawionych prądu, cały czas w terenie pracują ekipy naprawcze.

Władze zdecydowały, że w środę zamknięte zostaną wszystkie portugalskie szkoły, a także urzędy, które "nie są niezbędne" do funkcjonowania kraju. Na wyspie Madera tego dnia zamknięte będą wszystkie piesze szlaki, a także leśna droga łącząca miejscowości Eira do Serrado z Pico do Areeiro.

Portugalia w tym roku już wielokrotnie zmagała się z potężnymi załamaniami pogody. Eksperci ostrzegają, że może dojść do powtórki ze stycznia, kiedy uderzenie cyklonu pozbawiło życia kilka osób.

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Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Nadciąga Charles, niedawno szalał Bruno. Może być jak po wizycie Kristin

Jak powiedział agencji informacyjnej LUSA meteorolog Bruno Cafe, trzeba się liczyć z tym, że może wystąpić "sytuacja zbliżona do tej po przejściu burzy Kristin", co miało miejsce w styczniu.

Nazwany tak orkan uderzył w Portugalię na początku roku, powodując poważne zniszczenia i doprowadzając do śmierci siedmiu osób. Przez pewien czas prawie 200 tys. portugalskich gospodarstw domowych nie miało prądu

Charles uderzy w Portugalię niedługo po tym, jak ten kraj nawiedził inny niż - Bruno. Wciąż trwają poszukiwania mężczyzny porwanego w niedzielę przez fale na Maderze. Akcję ratunkową utrudnia bardzo silny wiatr i sztorm na Atlantyku.

W weekend na Maderze Bruno powalił 70 drzew, spowodował 36 lokalnych podtopień i odpowiadał za łącznie 210 zgłoszeń do służb ratunkowych.

Źródło: AFP, RTP, CNN Portugal

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