"Zamknijcie granice". Paryż jak "po wojnie", Trump reaguje

Przez Francję przechodzą protesty wywołane rosnącymi kosztami życia. Ich skala jest ogromna. W sobotę doszło do zamieszek, podczas których agresywne grupy zaatakowały m.in. budynki publiczne.

"Francja płonie! Imigracja ludzi z zupełnie innego świata, ludzi z nienawiścią w sercach, zniszczyła ten niegdyś wielki kraj. Zamknijcie swoje granice i przejmijcie kontrolę, zanim będzie za późno!" - napisał prezydent USA Donald Trump na platformie Truth Social.

Francja. Protesty przerodziły się w zamieszki

Premier Francji Sebastien Lecornu ogłosił w sobotę późnym wieczorem, że 1200 osób zostało aresztowanych, a 150 policjantów i żandarmów odniosło obrażenia podczas zamieszek, które wybuchły na marginesie sobotnich demonstracji w kraju.

Szef francuskiego resortu spraw wewnętrznych Laurent Nunez mówił w niedzielę, że liczba zatrzymanych wzrosła do 1800. Dodatkowo poinformował, że trwają śledztwa w celu pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich sprawców podpaleń i grabieży.

- To tak, jakbyśmy mieli wojnę - ocenił skalę zamieszek 78-letni mieszkaniec Paryża w rozmowie z AFP.

Paryż w chaosie, na ulicach ogień. "Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieliśmy"

Stolica Francji doświadczyła "poziomu przemocy, jakiego, jak sądzę, nigdy wcześniej nie widzieliśmy" - mówiła w rozmowie z AFP wicemer Paryża Lamia El Aaraje.

W Paryżu i innych francuskich miastach splądrowano setki sklepów. Według francuskiej Federacji Handlu Detalicznego i Hurtowego straty zanotowało łącznie 1500 firm - ich suma ma sięgać setek milionów euro.

Ponadto w sobotę podczas zamieszek wybuchł także pożar w XIX-wiecznym ratuszu w Limoges. Maurice Barate, prefekt regionu Haute-Vienne, stwierdził, że ogień został podłożony celowo przez "dziką hordę". Historyczna część budynku została niemal doszczętnie zniszczona.

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