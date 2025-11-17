W skrócie Jedenaście osób zostało zatrzymanych w związku ze śmiercią turecko-niemieckiej turystki i jej dzieci po zatruciu w hotelu w Stambule.

Śledztwo wykazało, że prawdopodobną przyczyną tragedii mogły być pestycydy rozpylone przeciw pluskwom.

Ojciec rodziny walczy o życie w szpitalu, a hotel został zamknięty po kolejnych przypadkach zatrucia.

W sprawie śmierci turecko-niemieckiej turystki i jej dwojga dzieci śledztwo wszczęła prokuratura w Stambule. Początkowo było ono skupione na podejrzeniu zatrucia pokarmowego.

Agencja AFP podaje jednak, że według tureckich mediów szybko pojawiły się dowody na to, że rodzina mogła zostać narażona na działanie pestycydów w hotelu, w którym przebywała.

Turecki dziennik "Hurriyet", cytując śledczych, przekazał, że w pokoju na parterze hotelu rozpylono substancję mającą na celu zwalczanie pluskiew. Substancja mogła przedostać się do pokoju rodziny na pierwszym piętrze przez otwór wentylacyjny w łazience.

Zatrucie turystów w Turcji. Zatrzymano 11 osób

Wśród zatrzymanych znalazło się pięciu sprzedawców żywności, właściciel hotelu i dwóch pracowników, a także trzy osoby z firmy zajmującej się zwalczaniem szkodników. Nie podano jednak dokładnej daty zatrzymania.

Agencja Anadolu dodaje, że na poniedziałek planowane było opublikowanie raportu toksykologicznego, sporządzonego przez ekspertów medycyny sądowej, wraz z raportem z badań próbek żywności, które przebadali eksperci z tureckiego Ministerstwa Rolnictwa.

Nazwy hotelu nie podano do wiadomości publicznej. Agencja Anadolu poinformowała jednak, że w sobotę z placówki ewakuowano pozostałych gości. Doszło do tego po tym, jak kolejne dwie przebywające tam osoby trafiły do szpitala z podobnymi objawami. W niedzielę miejskie władze podjęły decyzję o całkowitym zamknięciu hotelu.

Turcja. Mąż zmarłej w wyniku zatrucia kobiety walczy o życie w szpitalu

Kobieta, jej mąż oraz dwoje dzieci przebywali w Stambule na wakacjach. Rodzina zachorowała w środę po zjedzeniu kilku popularnych dań ulicznych w nadbrzeżnej dzielnicy Ortakoy, u stóp mostu nad Bosforem.

Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Dwoje dzieci zmarło w czwartek, natomiast ich matka dzień później. Według agencji Anadolu ofiarami byli Cigdem Bocek, jej 6-letni syn Kadir i 3-letnia córka Masal. Rodzina przyjechała do Turcji z Niemiec. Ojciec dzieci przebywa na oddziale intensywnej terapii i walczy o życie.

Agencja AFP podaje, że matkę i jej dzieci pochowano w sobotę podczas ceremonii w ich rodzinnej wiosce w regionie Bolvadin w środkowej Turcji, około 240 kilometrów na południowy zachód od Ankary.

Źródła: AFP, Anadolu

