W skrócie Litewskie służby zarejestrowały w swojej przestrzeni powietrznej niezidentyfikowany obiekt, co doprowadziło do podjęcia działań bezpieczeństwa.

W reakcji na incydent na niebie pojawiły się sojusznicze myśliwce, a działalność głównego lotniska w Wilnie została tymczasowo zawieszona.

Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że obiekt najpewniej przyleciał od strony Białorusi.

Po około 40 minutach potwierdzono brak zagrożenia, a alarm powietrzny został odwołany, umożliwiając powrót do normalnych zajęć.

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Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) przekazało dziennikarzom, że obiekt prawdopodobnie nadleciał od strony Białorusi. - Obowiązuje żółty alarm, obiekt nie został jeszcze w pełni zidentyfikowany. Poderwano myśliwce, które realizują niezbędne procedury - powiedział w sobotę rano w radiu LRT szef NKVC Vilmantas Vitkauskas.

- Otrzymujemy sygnały od mieszkańców, którzy informują, że widzieli potencjalny obiekt przemieszczający się z okolic Wilna w kierunku Janowa (w środkowej części kraju - red.), jednak nie możemy potwierdzić tych informacji. Są to doniesienia mieszkańców, a nie dane radarowe z naszej misji obrony powietrznej - podkreślił.

Po około 40 minutach pojawił się nowy komunikat. - Potwierdzono brak zagrożenia z powietrza, gdyż obiekt nie stanowi niebezpieczeństwa. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, czy były to ptaki, czy inny obiekt - powiedział Vitkauskas.

- Najważniejszą wiadomością jest to, że alert powietrzny został odwołany; ludzie mogą wrócić do swoich zwykłych zajęć - dodał.

Wilno. Lotnisko czasowo zamknięte, wykryto niezidentyfikowany obiekt

Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie została czasowo zamknięta z powodu aktywności niezidentyfikowanego obiektu latającego.

Główny port lotniczy nie działał przez niecałą godzinę, pracę wznowiono przed godz. 10 czasu polskiego. Możliwe są opóźnienia lub odwołania lotów. Litewskie władze oraz służby pracują nad ustaleniem dokładnego przebiegu wydarzeń.

W związku z trwającą inwazją Rosji na Ukrainę w ostatnich miesiącach na Litwie ogłaszano komunikaty o potencjalnym zagrożeniu z powietrza. We wrześniu nad litewskim terytorium po raz pierwszy zestrzelono drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego państwa. Wcześniej miało to miejsce na Łotwie i w Estonii.



