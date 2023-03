Zamieszki we francuskich miastach. Ulice w ogniu

Podczas demonstracji związkowych przeciwko reformie emerytalnej w wielu miastach Francji doszło do starć z policją. W Paryżu w czwartek demonstrowało 800 tys. osób - informuje centrala związkowa CGT, co oznacza największą mobilizację społeczną od początku protestów. Związkowcy wzywają Francuzów do kolejnych akcji sprzeciwu.

Zdjęcie Płonący kiosk na placu opery w Paryżu. W czwartek Francuzi ponownie protestowali przeciwko rządowej reformie emerytalnej / ALAIN JOCARD / AFP