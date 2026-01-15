W skrócie Funkcjonariusze ICE postrzelili podczas nocnej operacji w Minneapolis kolejną osobę.

Na ulicach miasta doszło do protestów i starć z policją po interwencji ICE.

Śmierć Renee Good tydzień wcześniej wywołała protesty i zamieszki w wielu miastach USA.

Według światków do postrzelenia mężczyzny doszło po pościgu - najpierw miał on uciekać przed funkcjonariuszami ICE w samochodzie, a następnie pieszo. Wówczas został postrzelony. "Mężczyzna został postrzelony w nogę po tym, jak agent został zaatakowany łopatą do odśnieżania i miotłą" - podała lokalna "Star Tribune".

Postrzelony mężczyzna jest hospitalizowany, jego życie nie jest zagrożone. Na ulicach Minneapolis wybuchły protesty. "Przez kilka godzin na ulicach starło się ze sobą kilkaset demonstrantów i funkcjonariuszy organów ścigania. Użyto drażniących środków chemicznych i granatów hukowych, a pod koniec nocy część protestujących zdewastowała pojazdy" - przekazała gazeta.

Funkcjonariusze ICE postrzelili kolejną osobę. Władze odpierają zarzuty o brutalność

Departament Bezpieczeństwa Krajowego poinformował w oświadczeniu, że postrzelony mężczyzna był Wenezuelczykiem, a działania ICE wynikały z jego próby ucieczki. "Próbując uniknąć aresztowania, sprawca uciekł z miejsca zdarzenia swoim pojazdem i uderzył w zaparkowany samochód. Następnie uciekł pieszo" - podały służby.

"Funkcjonariusz organów ścigania dogonił mężczyznę pieszo i próbował go zatrzymać, gdy ten zaczął stawiać opór i brutalnie zaatakował. Gdy sprawca i funkcjonariusze toczyli walkę na ziemi, dwóch sprawców wyszło z pobliskiego mieszkania i również zaatakowało funkcjonariusza łopatą do odśnieżania i trzonkiem od miotły. Gdy funkcjonariusz wpadł w zasadzkę i został zaatakowany przez dwie osoby, sprawca uwolnił się i zaczął uderzać funkcjonariusza łopatą lub trzonkiem od miotły " - przekazał DBK.

Gubernator Minnesoty ostro o działaniach ICE: Kampania zorganizowanej brutalności

Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego twierdzi, że funkcjonariusz został zaatakowany i oddał strzały w obawie o własne życie. Jedna z kul trafiła Wenezuelczyka w nogę. DBK podkreśla, że hospitalizacji wymagał także zaatakowany funkcjonariusz. Dwóch napastników przebywa w areszcie.

Władze federalne oskarżają o podsycanie nastrojów przeciw ICE burmistrza Minneapolis i gubernatora Minnesoty Tima Walza. Ten kilka godzin przed operacją służb powiedział, że działalność ICE "już dawno przestała być sprawą służb migracyjnych".

- Zamiast tego mamy kampanię zorganizowanej brutalności przeciw ludności Minnesoty prowadzoną przez nasz rząd federalny - powiedział Gubernator w oświadczeniu opublikowanym na YouTube

W komunikacie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych wypowiedź ta została skrytykowana jako "aktywne zachęcanie do zorganizowanego oporu wobec ICE i oficerów federalnych służb bezpieczeństwa".

"Ich pełna nienawiści retoryka i opór wobec mężczyzn i kobiet, którzy po prostu próbują wykonywać swoją pracę, muszą się skończyć" - podał DBK.

Śmierć Renee Good. Protesty i zamieszki w USA, kilkadziesiąt osób aresztowanych

Do postrzelenia i zamieszek w Minneapolis doszło tydzień po śmierci Renee Good. 37-letnia kobieta, matka trójki dzieci, została zastrzelona przez funkcjonariusza ICE podczas filmowanej przez przypadkowych świadków interwencji. Na nagraniach widać, że kobieta nie była uzbrojona ani agresywna, a funkcjonariusz ICE strzelał trzykrotnie z bliskiej odległości.

Wideo opublikowane w mediach społecznościowych dowodzą, że funkcjonariusze nie tylko nie udzielili kobiecie pomocy, ale także odmówili tego znajdującemu się przypadkowo na miejscu lekarzowi. Resuscytację po ośmiu minutach od oddania strzałów podjęli ratownicy z przybyłej na miejsce zdarzenia karetki. Kobieta zmarła w szpitalu.

Według Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego funkcjonariusz, który oddał strzały został potrącony przez samochód kierowany przez Good i doznał krwotoku wewnętrznego.

Śmierć Renee Good wywołała protesty i zamieszki w wielu miastach Stanów Zjednoczonych. W większości przebiegały one pokojowo w formie marszów milczenia, jednak w Minneapolis i Portland, mieście, w którym także na początku stycznia funkcjonariusze ICE postrzelili dwie osoby, doszło do eskalacji.

"Osoby te obrzucały funkcjonariuszy, radiowozy i inne pojazdy na drodze śniegiem, lodem i kamieniami" - przekazały władze. W całym kraju w związku z protestami po śmierci Rene Good aresztowano kilkadziesiąt osób.

Źródła: Reuters, "Star Tribune"

