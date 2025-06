Wojsko amerykańskie planuje tymczasowo wysłać około 700 żołnierzy piechoty morskiej do Los Angeles, podczas gdy do miasta przybędą dodatkowe oddziały Gwardii Narodowej - poinformował w poniedziałek Reuters, powołując się na przedstawiciela władz USA.

- To zależy od tego, czy dojdzie do powstania - powiedział wówczas Trump.

Oczekuje się, że liczba żołnierzy Gwardii Narodowej wzrośnie do 2000 do środy, "a do tego czasu oczekuje się, że żołnierze piechoty morskiej zapewnią wsparcie". - Nie jest jasne, co dokładnie będą robić, sytuacja jest dynamiczna i może ulec zmianie - tłumaczył urzędnik z Białego Domu.