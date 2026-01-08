Zamieszki po śmierci 37-latki w USA. Chaos na ulicach, policja użyła siły

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Aktualizacja

Śmierć 37-letniej Renee Nicole Good, zastrzelonej w środę przez funkcjonariusza amerykańskiej służby imigracyjnej ICE podczas operacji deportacyjnej w Minneapolis, wywołała falę protestów w kilku miastach USA. Demonstracje przerodziły się w starcia z policją, która zdecydowała się użyć siły. Coraz więcej wiadomo też o samej 37-latce.

Trzech policjantów w pełnym umundurowaniu prowadzi osobę z rękami skutej z tyłu, kolejny kadr ukazuje interwencję policji przy samochodzie z wycelowaniem broni, ostatnia część to dynamiczna akcja przy samochodzie na ośnieżonej ulicy.
Protesty po zastrzeleniu przez funkcjonariusza ICE 37-letniej Renee GoodOCTAVIO JONES/ XAFP

W skrócie

  • Śmierć Renee Nicole Good podczas operacji deportacyjnej ICE w Minneapolis wywołała rozległe protesty w kilku miastach USA.
  • Demonstracje przerodziły się w zamieszki, w trakcie których policja użyła siły i gazu łzawiącego.
  • Wydarzenie stało się tematem sporów politycznych, a władze federalne i lokalne przedstawiają sprzeczne wersje sytuacji.
W czwartek przed budynkiem federalnym w St. Paul obok Minneapolis zebrała się ponad setka demonstrujących przeciwko ICE.

Podobnej wielkości tłum widać na zdjęciach z Minneapolis. W mediach pojawiają się nagrania pokazujące, jak zgromadzenia zamieniły się w zamieszki po interwencji policji.

Fala protestów po zastrzeleniu kobiety w Minneapolis. Doszło do starć z policją

Na ulicach amerykańskich miast dochodziło do przepychanek z funkcjonariuszami, którzy próbowali uspokoić zgromadzenie. Na nagraniach widać również policjantów, którzy ciągną protestujących po ziemi.

Z nagrań wynika też, że funkcjonariusze zdecydowali się na użycie gazu łzawiącego, a niektórzy protestujący założyli maski.

Jak relacjonowała telewizja CNN, do wystrzelenia kul z gazem pieprzowym doszło, gdy służby - złożone głównie z funkcjonariuszy straży granicznej (Border Patrol) - próbowały zatrzymać jednego z demonstrantów.

Lokalni politycy nazywają demonstrację "lewicową" i apelują o zaangażowanie Gwardii Narodowej. 

Protesty trwają od środy wieczorem, kiedy kilkaset osób zgromadziło się w Minneapolis, gdzie na skrzyżowaniu Portland Avenue i 34th Street doszło do śmiertelnego postrzelenia 37-latki.

Uczestnicy czuwania zapalali świece, składali kwiaty i skandowali hasła sprzeciwiające się działaniom ICE. Minneapolis Public Schools poinformowały o odwołaniu lekcji w czwartek i piątek, powołując się na względy bezpieczeństwa.

Do protestów doszło także w innych miastach, m.in. w Los Angeles, gdzie przed kompleksem budynków federalnych zebrało się około 20 osób z bębnami i flagami, skandując "ICE out from L.A." ("ICE wynocha z Los Angeles").

USA. Agent deportacyjny zastrzelił 37-latkę. Władze mówią o "samoobronie"

Według Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) agent ICE oddał strzały "w obawie o własne życie oraz bezpieczeństwo innych", gdy kobieta miała próbować użyć samochodu jako broni i potrącić funkcjonariuszy.

Inną wersję wydarzeń przedstawiają władze Minneapolis. Burmistrz miasta Jacob Frey stanowczo odrzucił tłumaczenia o samoobronie.

    - To kompletna bzdura. Widziałem nagranie. To było lekkomyślne nadużycie władzy, które doprowadziło do śmierci człowieka - powiedział Frey, wzywając ICE do opuszczenia miasta.

    Nagrania wspominane przez CNN pokazują agentów podchodzących do samochodu blokującego ulicę. Gdy pojazd zaczyna odjeżdżać, w ciągu kilku sekund padają strzały, a auto uderza w inny pojazd.

    Renee Nicole Good zastrzelona przez ICE. Kim była kobieta?

    Szef policji w Minneapolis Brian O'Hara poinformował, że Renee Nicole Good była białą 37-letnią kobietą, wobec której nie toczyło się żadne postępowanie imigracyjne.

    Amerykańskie media informują, że kobieta miała troje dzieci. Razem z drugim mężem miała prowadzić podcast w internecie.

      Została postrzelona w głowę i zmarła po przewiezieniu do szpitala. Jak przekazano, Departament Sprawiedliwości USA oraz FBI wycofały się ze współpracy w dochodzeniu w sprawie agenta ICE, który śmiertelnie postrzelił kobietę.

      Jak podkreśliła stanowa deputowana Leigh Finke kobieta była "ukochaną i cenioną członkinią społeczności", której śmierć wstrząsnęła mieszkańcami Minnesoty.

      Burza w Waszyngtonie. Kongresmeni przerzucają się odpowiedzialnością po śmierci kobiety

      Śmierć kobiety wywołała również burzę polityczną w Waszyngtonie. Kongresmenka Robin Kelly z Illinois zapowiedziała wszczęcie procedury impeachmentu wobec sekretarz DHS Kristi Noem, oskarżając ją m.in. o utrudnianie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i nadużycie zaufania publicznego.

      Gubernator Illinois JB Pritzker wezwał Noem do rezygnacji. Podobne apele wystosowały kongresmenka Ilhan Omar oraz senatorka Tina Smith.

      Z kolei wiceprezydent JD Vance wyraził w mediach społecznościowych poparcie dla ICE, pisząc, że funkcjonariusz "wykonywał swoją pracę".

      Stwierdził również, że odpowiedzialność za tragedię ponoszą "radykałowie, którzy uczą ludzi, że prawo imigracyjne jest jedynym prawem, w które można ingerować przemocą".

      Źródło: Fox News, ABC News, Reuters

