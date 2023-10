Zdaniem Kremla osoby niepożądane przyczyniły się do wykorzystania szeroko rozpowszechnionych obrazów cierpienia w Gazie , aby podburzyć ludzi w muzułmańskim regionie Rosji na północnym Kaukazie.

To miałaby być przyczyna, dla których grupa młodych mężczyzn dopuściła się wtargnięcia na płytę lotniska w Machaczkale, kiedy ogłoszono, że przyleci tam samolot z Izraela .

Lotnisko w Dagestanie. Są ranni

Izrael wezwał w niedzielę wieczorem władze rosyjskie do ochrony Izraelczyków i Żydów na terytoriach Rosji. To echo doniesień o potencjalnych represjach ze strony propalestyńskich demonstrantów w stolicy Dagestanu.

Szturm na lotnisko w Dagestanie. Akcja służb

Rosyjski Urząd Lotnictwa ogłosił zamknięcie lotniska do czasu zakończenia kontroli bezpieczeństwa. Obecnie port lotniczy jest kontrolowany przez organy ścigania . Według relacji filmowych i fotograficznych, umieszczanych w mediach społecznościowych, protestujący w czasie szturmu próbowali przewrócić radiowóz policyjny .

Rosja w konflikcie Izrael-Palestyna popiera rozwiązanie dwupaństwowe i domaga się natychmiastowego zawieszenia broni w Gazie. W ostatnim czasie, delegacja Hamasu została zaproszona do Moskwy, co oburzyło stronę izraelską. W odpowiedzi minister spraw zagranicznych Izraela wezwał do siebie ambasadora Rosji.