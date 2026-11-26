W skrócie Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta podważa deklarację Donalda Tuska dotyczącą poparcia Indii dla stałego członkostwa Polski w grupie G20.

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór odsyła do wspólnego oświadczenia premierów, które podkreśla gotowość do współpracy, lecz nie zawiera zapisu o stałym członkostwie.

Resort dyplomacji twierdzi, że Polska uzyskała poparcie ponad połowy członków G20 i apeluje o ograniczenie politycznych sporów w kwestiach zagranicznych.

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Prezydent kontynuuje swoją podróż po Ameryce Południowej. W środę dotarł do Chile, gdzie spotka się z prezydentem Kastem.

Wcześniej odwiedził Argentynę. Dyplomatyczna wyprawa wpisuje się w kampanię zabiegów o stałe członkostwo Polski w G20, którą jako Interia śledzimy, towarzysząc prezydentowi w wyprawie.

Nowa informacja o G20

Tuż przed wylotem Karola Nawrockiego do Ameryki Południowej Marcin Przydacz przekazał nową informację. Podczas spotkania z dziennikarzami mówił między innymi o państwach przeciwnych dołączeniu Polski do grupy najbogatszych państw.

- Jest państwo na "R", które nie do końca jest tutaj gotowe nas popierać. Niestety także Indie, Brazylia (…). Miałem nadzieję, że po wizycie w Nowym Delhi pan premier Tusk przekona premiera Modiego, żeby nas popierano - stwierdził szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

- Jak widać, to poparcie nie zostało uzyskane w takiej formule, jakiej wszyscy byśmy sobie życzyli - dodał.

Tymczasem Donald Tusk po październikowej wizycie w Indiach wydawał się być pewien poparcia Modiego.

- Jestem mile zaskoczony natychmiastową deklaracją premiera Modiego, że Indie poprą stałą obecność Polski w G20 - podkreślił szef rządu.

Co zatem z poparciem Indii? O sprawę zapytaliśmy Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Indie poprą Polskę? Rozdźwięk w ocenie oświadczenia

- Zarówno premier Donald Tusk, jak i wicepremier Radosław Sikorski konsekwentnie zabiegają o poparcie państw członkowskich G20 dla stałej obecności Polski w tym gronie - podkreśla w komentarzu dla Interii rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

- Jeśli chodzi o Indie, odsyłam do wspólnego oświadczenia obu premierów, w którym potwierdzili oni gotowość do współpracy w ramach G20 - dodaje Wewiór.

Tu pojawia się problem.

Premierzy istotnie wypracowali wspólne stanowisko, opublikowane później przez Kancelarię Premiera i indyjski MSZ. Podkreślamy to, ponieważ w dyplomacji publikowanie wspólnych oświadczeń przez dwa państwa oznacza, że każde zdanie w takim dokumencie jest przemyślane i starannie dobrane.

Sęk w tym, że we wspólnej deklaracji nie ma jednoznacznego stwierdzenia o poparciu stałego członkostwa Polski w G20.

Przywódcy podkreślili rolę G20 jako kluczowego forum współpracy międzynarodowej. Wyrazili gotowość do współpracy w ramach obszarów działania G20, w których uczestniczy Rzeczpospolita Polska lub do których może zostać zaproszona

O stanowisko premiera w tej sprawie zapytaliśmy też w Pałacu.

Ważny urzędnik Kancelarii Prezydenta w rozmowie z Interią wskazuje na kłopot z oświadczeniem premierów. Jego zdaniem, można rozumieć je w taki sposób, iż Indie są gotowe do współpracy z Polską w G20 w ramach obecnego statusu państwa-gościa lub w sytuacji, kiedy Polska w G20 ostatecznie będzie jako pełnoprawny członek.

W ocenie Kancelarii Prezydenta o poparciu stałego członkostwa - tak jak ogłosił to premier Tusk - w oświadczeniu nie ma mowy.

Niemniej MSZ podkreśla również swoje starania o stałe członkostwo Polski w grupie.

MSZ odpowiada Pałacowi: Sugerowałbym, abyśmy nie podważali efektów

Rzecznik resortu dyplomacji wskazuje na spotkanie ministrów spraw zagranicznych w Atlancie pod koniec października.

- Wicepremier Sikorski uzyskał kolejne deklaracje poparcia. Mamy je już od ponad połowy członków G20 - zaznacza Wewiór w rozmowie z Interią.

Co więcej, podkreśla, że Polska będzie uczestniczyć w pracach grupy, niezależnie od statusu swojego członkostwa.

Obecnie Polska w G20 jest państwem-gościem. Zaproszenie gościa jest przywilejem kraju, który w danym roku przewodniczy G20. Teraz pracami grupy kierują Amerykanie.

- Polska będzie uczestniczyć w pracach tego forum również podczas kolejnych prezydencji - brytyjskiej, południowokoreańskiej i meksykańskiej - zaznacza rzecznik MSZ.

- Stała obecność Polski w G20 leży w naszym wspólnym interesie, niezależnie od różnic politycznych. Sugerowałbym, abyśmy w tej sprawie nie podważali wzajemnie efektów naszych działań. Mniej krajowej polityki w mediach kosztem dyplomacji, a więcej dyplomacji za zamkniętymi drzwiami - wskazuje Maciej Wewiór w komentarzu dla Interii.

Z Santiago dla Interii,

Jakub Krzywiecki



