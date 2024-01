- Zdecydowałem się wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku - zapowiedział obecny przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w rozmowie z belgijskimi mediami w sobotę. - Jeśli zostanę wybrany, zajmę to miejsce, a Rada Europejska może to przewidzieć i wyznaczyć mojego następcę do końca czerwca lub na początku lipca - dodał.