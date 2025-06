Zamieszanie wokół bilansu ofiar katastrofy w Indiach. Doszło do pomyłki

Podczas podawania bilansu ofiar katastrofy samolotu w Indiach doszło do pomyłki. Jak wyjaśnia tamtejsza policja, zginęło ponad 240 osób, a nie jak wcześniej podawano - 294. Tymczasem według ustaleń mediów, które poznaliśmy po godz. 21:00 polskiego czasu, do szpitali trafiło 265 ciał. Prawdopodobne, że wśród nich są te należące do osób z budynku, w który uderzyła maszyna. Feralny rejs przeżył tylko jeden pasażer.