W skrócie Litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazało, że dron z Białorusi mógł naruszyć polską przestrzeń powietrzną przed skierowaniem się na północ Litwy.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych nie potwierdza naruszenia polskiej granicy przez bezzałogowiec i wskazuje na możliwość wystąpienia anomalii pogodowej.

Litwa, Łotwa i Estonia wydały w nocy alerty dotyczące zagrożenia dronami, a litewski premier poinformował o znalezieniu szczątków pocisku NATO na ziemi.

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Dyrektor Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Vilmantas Vitkauskas przekazał, że z terenu Litwy do Polski - rzekomo - miał wlecieć dron. Informację tę przekazał we wtorek wieczorem litewskiemu radiu publicznemu LRT.

- Wleciał na terytorium Litwy z Białorusi w okolicy (miejscowości - red.) Druskieniki, prawdopodobnie na krótko wkroczył na terytorium Polski, skąd skierował się na północ Litwy - mówił. Jak dodał, następnie dron miał opuścić także przestrzeń powietrzną tego kraju.

Dron wleciał do Polski z Litwy? Rzecznik DORSZ komentuje, "nie potwierdzamy"

O incydent, o którym mówił Vitkauskas, zapytany został rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski. W rozmowie z Onetem przekazał, że rzeczywiście między północą a godz. 1 w północnej Polsce podniesiono gotowość systemów.

- Na tę chwilę nie potwierdzamy, że doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Możliwe, że była to anomalia pogodowa - wyjaśnił.

Jak mówił dyrektor Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, myśliwce wykryły bezzałogowiec nad Litwą, jednak nie zdołały go zestrzelić. - Mogło to być spowodowane złymi warunkami pogodowymi, być może istniał obszar, nad którym zestrzelenie drona było niebezpieczne - dodał Vilmantas Vitkauskas.

Trudna noc sąsiadów Rosji. Kraje bałtyckie wydały alerty

Minionej nocy Litwa, Łotwa i Estonia wydały alerty dotyczące zagrożenia dronami wlatującymi ze strony Rosji bądź Białorusi. W ostrzeżeniach wzywano obywateli, aby znaleźli schronienie. Alerty zostały niedługo później odwołane.

Premier Litwy Mindaugas Sinkevičius powiadomił w mediach społecznościowych, że była to trudna noc, podczas której wykryto cztery bezzałogowce.

Jak dodał, po próbie neutralizacji drona "na ziemi znaleziono szczątki pocisku NATO". Nie jest jednak jasne, czy armii udało się zniszczyć maszynę. Sinkevičius zaapelował też do mieszkańców, aby nie zbliżali się do podejrzanych pozostałości i wezwali służby.

Z kolei Finlandia wprowadziła "tymczasowe ograniczenia dotyczące przestrzeni powietrznej i obszarów morskich we wschodniej części Zatoki Fińskiej" - przekazał Reuters. Środek zapobiegawczy został niedługo później zniesiony.

Źródła: LRT, Reuters



