Zamieszanie przed Pałacem Elizejskim. Gwardziści upadali jeden po drugim

Karol Płatek

Karol Płatek

Niecodzienne sceny podczas oficjalnej wizyty prezydenta Słowacji Petera Pellegriniego w Pałacu Elizejskim. Jeden z gwardzistów nagle stracił przytomność i upadł zaledwie kilka kroków od Emmanuela Macrona. Francuski prezydent natychmiast zareagował, a na pomoc wojskowemu ruszyły służby. Chwilę później upadł kolejny gwardzista.

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Incydent przy Pałacu Elizejskim w trakcie uroczystości powitalnej gościa Emmanuela Macrona
Incydent przy Pałacu Elizejskim w trakcie uroczystości powitalnej gościa Emmanuela MacronaQUENTIN DE GROEVEAFP

W skrócie

  • Podczas oficjalnego powitania prezydenta Słowacji Petera Pellegriniego w Pałacu Elizejskim zasłabło dwóch członków francuskiej Gwardii Republikańskiej.
  • Emmanuel Macron i Peter Pellegrini rozmawiali w Paryżu o sytuacji w Ukrainie, współpracy gospodarczej, obronnej oraz o bezpieczeństwie energetycznym.
  • Pomimo incydentu z gwardzistami, oficjalne spotkanie prezydentów przebiegło zgodnie z planem; nie podano informacji o stanie zdrowia żołnierzy.
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Do niecodziennego zdarzenia doszło w środę, 11 listopada, na dziedzińcu Pałacu Elizejskiego Paryżu. Podczas oficjalnego powitania prezydenta Słowacji Petera Pellegriniego jeden z członków Gwardii Republikańskiej nagle zasłabł i upadł na ziemię.

Wszystko rozegrało się na oczach Emmanuela Macrona, a moment ten zarejestrowały kamery.

Gwardzista najpierw oddał honor, po czym zaczął się chwiać na nogach. Kiedy samochód słowackiego przywódcy zatrzymał się na dziedzińcu, wojskowy wypuścił z ręki szablę i przewrócił się do tyłu, uderzając o jeden ze słupków.

Paryż. Gwardziści zasłabli podczas spotkania Macrona z Pellegrinim

Na tym jednak nie koniec. W trakcie udzielania pomocy pierwszemu gwardziście doszło do kolejnego incydentu. Na nagraniu słychać dźwięk upadającej szabli, tym razem dochodzący z drugiej strony dziedzińca.

Choć drugie zdarzenie rozegrało się poza kadrem, widać reakcję zgromadzonych osób. Kilku pracowników natychmiast odwróciło się i pobiegło w tamtym kierunku. Jeden z członków eskorty został następnie odprowadzony do wnętrza pałacu.

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Karol Płatek
Karol Płatek

Mimo zamieszania Emmanuel Macron i Peter Pellegrini kontynuowali oficjalne powitanie.

Nie przekazano dotychczas informacji o przyczynach zasłabnięcia gwardzistów ani o ich stanie zdrowia.

Macron i Pellegrini spotkali się w Paryżu. Rozmawiali o Ukrainie

Spotkanie Macrona z prezydentem Słowacji Pellegrinim koncentrowało się na rozmowach o sytuacji Ukrainie, bezpieczeństwie energetycznym oraz współpracy gospodarczej i obronnej obu państw.

Przywódcy poruszyli również kwestię energetyki jądrowej, w tym możliwości dostarczania Słowacji paliwa przez Francję. Rozmawiali także o zaangażowaniu Unii Europejskiej w negocjacje dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie oraz ochronie młodych ludzi przed negatywnymi skutkami korzystania z mediów społecznościowych.

Jak podaje słowacka agencja TASR, Pellegrini potwierdził po spotkaniu, że oba kraje chcą zacieśniać współpracę w wymienionych wyżej dziedzinach.

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