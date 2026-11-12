W skrócie Podczas oficjalnego powitania prezydenta Słowacji Petera Pellegriniego w Pałacu Elizejskim zasłabło dwóch członków francuskiej Gwardii Republikańskiej.

Emmanuel Macron i Peter Pellegrini rozmawiali w Paryżu o sytuacji w Ukrainie, współpracy gospodarczej, obronnej oraz o bezpieczeństwie energetycznym.

Pomimo incydentu z gwardzistami, oficjalne spotkanie prezydentów przebiegło zgodnie z planem; nie podano informacji o stanie zdrowia żołnierzy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do niecodziennego zdarzenia doszło w środę, 11 listopada, na dziedzińcu Pałacu Elizejskiego w Paryżu. Podczas oficjalnego powitania prezydenta Słowacji Petera Pellegriniego jeden z członków Gwardii Republikańskiej nagle zasłabł i upadł na ziemię.

Wszystko rozegrało się na oczach Emmanuela Macrona, a moment ten zarejestrowały kamery.

Rozwiń

Gwardzista najpierw oddał honor, po czym zaczął się chwiać na nogach. Kiedy samochód słowackiego przywódcy zatrzymał się na dziedzińcu, wojskowy wypuścił z ręki szablę i przewrócił się do tyłu, uderzając o jeden ze słupków.

Paryż. Gwardziści zasłabli podczas spotkania Macrona z Pellegrinim

Na tym jednak nie koniec. W trakcie udzielania pomocy pierwszemu gwardziście doszło do kolejnego incydentu. Na nagraniu słychać dźwięk upadającej szabli, tym razem dochodzący z drugiej strony dziedzińca.

Choć drugie zdarzenie rozegrało się poza kadrem, widać reakcję zgromadzonych osób. Kilku pracowników natychmiast odwróciło się i pobiegło w tamtym kierunku. Jeden z członków eskorty został następnie odprowadzony do wnętrza pałacu.

Mimo zamieszania Emmanuel Macron i Peter Pellegrini kontynuowali oficjalne powitanie.

Nie przekazano dotychczas informacji o przyczynach zasłabnięcia gwardzistów ani o ich stanie zdrowia.

Macron i Pellegrini spotkali się w Paryżu. Rozmawiali o Ukrainie

Spotkanie Macrona z prezydentem Słowacji Pellegrinim koncentrowało się na rozmowach o sytuacji w Ukrainie, bezpieczeństwie energetycznym oraz współpracy gospodarczej i obronnej obu państw.

Przywódcy poruszyli również kwestię energetyki jądrowej, w tym możliwości dostarczania Słowacji paliwa przez Francję. Rozmawiali także o zaangażowaniu Unii Europejskiej w negocjacje dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie oraz ochronie młodych ludzi przed negatywnymi skutkami korzystania z mediów społecznościowych.

Jak podaje słowacka agencja TASR, Pellegrini potwierdził po spotkaniu, że oba kraje chcą zacieśniać współpracę w wymienionych wyżej dziedzinach.



