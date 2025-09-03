Zamieszanie przed lokalnymi wyborami w Niemczech. "Statystycznie niemalże niemożliwe"
Sześciu kandydatów prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), którzy mieli wziąć udział w zbliżających się wyborach w Nadrenii Północnej-Westfalii, zmarło w ostatnich tygodniach - podaje BBC. Policja jednoznacznie wskazała, że w przypadku śmierci wszystkich osób nie ma mowy o udziale osób trzecich. Sprawa wywołuje jednak spore zamieszanie.
- Sześciu kandydatów partii AfD w Nadrenii Północnej-Westfalii zmarło w ostatnich tygodniach, co wywołało dyskusję i teorie spiskowe w mediach społecznościowych.
- Policja oraz niemieckie służby wskazują na naturalne przyczyny śmierci i wykluczają udział osób trzecich, a partie polityczne apelują o powściągliwość i szacunek wobec rodzin zmarłych.
- Partia AfD jest obecnie liderem poparcia w sondażach w Niemczech.
Pierwsze doniesienia dotyczyły śmierci czterech kandydatów, po czym pojawiły się informacje o tym, że zmarły kolejne dwie osoby.
Policja w rozmowie z niemiecką agencją DPA wskazała, że każdy ze zgonów wystąpił z przyczyn naturalnych lub jego przyczyna nie została ujawniona ze względu na prywatność rodziny.
Śmierć kandydatów AfD. "Statystycznie niemalże niemożliwe"
Informacje o śmierci kandydatów AfD wywołały falę komentarzy w mediach społecznościowych, wśród nich pojawiły się teorie spiskowe. Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaznacza, że w ostatnim czasie zmarli także kandydaci z innych partii, w tym Zielonych i socjaldemokratów.
Współprzewodnicząca AfD Alice Weidel, odnosząc się do zdarzenia, podała dalej wpis w mediach społecznościowych, w którym ekonomista Stefan Homburg wskazywał, że liczba zgonów kandydatów partii była "statystycznie niemalże niemożliwa".
Polityk AfD z Nadrenii Północnej-Westfalii Kay Gottschalk w rozmowie z Politico zaznaczył, że partia chciałaby, żeby wszystkie przypadki były badane "bez wchodzenia w teorie spiskowe". Jak dodał, do sprawy należy podejść ostrożnie ze względu na rodziny zmarłych, które straciły bliskich.
Wybory w Nadrenii Północnej-Westfalii odbędą się 14 września. Spośród ponad 18 milionów mieszkańców do wyborów zgłosiło się 20 tys. kandydatów. Mieszkańcy podczas głosowania wybiorą burmistrzów, członków rad miast i gmin.
Sondaż w Niemczech. AfD liderem poparcia
W połowie sierpnia opublikowano wyniki sondażu instytutu Forsa, z którego wynikało, że AfD może liczyć na 26 proc. poparcia. O dwa punkty procentowe mniej odnotował chadecki blok CDU/CSU.
Na kolejnych miejscach znalazły się SPD (13 proc.), Zieloni (13 proc.) oraz Lewica (11 proc.).
