Zamieszanie przed lokalnymi wyborami w Niemczech. "Statystycznie niemalże niemożliwe"

W skrócie Sześciu kandydatów partii AfD w Nadrenii Północnej-Westfalii zmarło w ostatnich tygodniach, co wywołało dyskusję i teorie spiskowe w mediach społecznościowych.

Policja oraz niemieckie służby wskazują na naturalne przyczyny śmierci i wykluczają udział osób trzecich, a partie polityczne apelują o powściągliwość i szacunek wobec rodzin zmarłych.

Partia AfD jest obecnie liderem poparcia w sondażach w Niemczech.

Pierwsze doniesienia dotyczyły śmierci czterech kandydatów, po czym pojawiły się informacje o tym, że zmarły kolejne dwie osoby.

Policja w rozmowie z niemiecką agencją DPA wskazała, że każdy ze zgonów wystąpił z przyczyn naturalnych lub jego przyczyna nie została ujawniona ze względu na prywatność rodziny.

Śmierć kandydatów AfD. "Statystycznie niemalże niemożliwe"

Informacje o śmierci kandydatów AfD wywołały falę komentarzy w mediach społecznościowych, wśród nich pojawiły się teorie spiskowe. Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaznacza, że w ostatnim czasie zmarli także kandydaci z innych partii, w tym Zielonych i socjaldemokratów.

Współprzewodnicząca AfD Alice Weidel, odnosząc się do zdarzenia, podała dalej wpis w mediach społecznościowych, w którym ekonomista Stefan Homburg wskazywał, że liczba zgonów kandydatów partii była "statystycznie niemalże niemożliwa".

Polityk AfD z Nadrenii Północnej-Westfalii Kay Gottschalk w rozmowie z Politico zaznaczył, że partia chciałaby, żeby wszystkie przypadki były badane "bez wchodzenia w teorie spiskowe". Jak dodał, do sprawy należy podejść ostrożnie ze względu na rodziny zmarłych, które straciły bliskich.

Wybory w Nadrenii Północnej-Westfalii odbędą się 14 września. Spośród ponad 18 milionów mieszkańców do wyborów zgłosiło się 20 tys. kandydatów. Mieszkańcy podczas głosowania wybiorą burmistrzów, członków rad miast i gmin.

Sondaż w Niemczech. AfD liderem poparcia

W połowie sierpnia opublikowano wyniki sondażu instytutu Forsa, z którego wynikało, że AfD może liczyć na 26 proc. poparcia. O dwa punkty procentowe mniej odnotował chadecki blok CDU/CSU.

Na kolejnych miejscach znalazły się SPD (13 proc.), Zieloni (13 proc.) oraz Lewica (11 proc.).

