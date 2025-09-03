Dwóch liderów spotkało się w Chinach z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Z relacji rosyjskich i północnokoreańskich mediach wynika, że dwóch przywódców było w dobrych nastrojach i nie szczędziło sobie wzajemnych uprzejmości.

Spotkanie obu dyktatorów odbyło się dwuetapowo. Najpierw dwóch liderów rozmawiało w towarzystwie delegacji ze swoich państw. Następnie Kim Dzong Un miał okazję porozmawiać z Władimirem Putinem na osobności.

Spotkanie Kim - Putin. Dziwne zachowanie ochrony po zakończeniu rozmów

Uwagę mediów przykuła jednak sytuacja, która miała miejsce już po zakończonym spotkaniu. Kamery organizatora uchwyciły nietypowe zachowanie północnokoreańskiego personelu.

Na nagraniu widać, że ochroniarze Kima dokładnie usuwają z pomieszczenia wszelkie ślady pozostawione przez północnokoreańskiego dyktatora.

"Rosyjskie media donoszą, że północnokoreański personel dokładnie usunął wszelkie ślady obecności Kim Dzong Una w pokoju. Zabrali szklankę, z której pił, wytarli miejsce, w którym siedział i wszystkie części mebli, których dotykał" - przekazał na platformie X były doradca ukraińskiego MSZ, Anton Heraszczenko. Polityk do wpisu załączył nagranie.

Białoruski serwis opozycyjny Zerkalo, powołując się na opinię byłego funkcjonariusza FSB Siergieja Gonczarowa wyjaśnia, że ochrona Kima usuwa w ten sposób biologiczne ślady swojego przywódcy, które mogłyby wpaść w jego wrogów.

Dzięki nim przeciwnicy reżimu mogliby na przykład uzyskać informacje o chorobach dyktatora.

Putin podziękował Kimowi za pomoc w ukraińskim konflikcie

Wcześniej, Putin publicznie poidziękował swojemu północnokoreańskiemu odpowiednikowi za pomoc w wojnie.

- Chciałbym zauważyć, że wasi wojownicy walczyli odważnie i heroicznie. Chciałbym również zaznaczyć, że nigdy nie zapomnimy tych ofiar, które poniosły wasze siły zbrojne i rodziny waszych żołnierzy - powiedział gospodarz Kremla.

- W imieniu narodu rosyjskiego chcę podziękować za wasz udział w naszej wspólnej walce z nowoczesnym neonazizmem - dodał.

