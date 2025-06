Alert dla mieszkańców Brooklyn Park o pozostanie w domach został wydany ok. 5:30 rano czasu lokalnego po "wielu nocnych strzelaninach". Władze cytowane przez FOX9 alarmowały, by nie podchodzić do policjantów patrolujących okolicę w pojedynkę. Napastnik prawdopodobnie jest uzbrojony i niebezpieczny. Wszelkie wątpliwości w sprawie funkcjonariuszy należy zgłaszać pod numer alarmowy.