W skrócie We Lwowie miał miejsce zamach terrorystyczny, w którym zginęła 23-letnia policjantka.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o 25 poszkodowanych osobach.

Policja zatrzymała osobę podejrzaną o przeprowadzenie ataku, a sprawą zajmuje się Lwowska Prokuratura Regionalna.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak donoszą ukraińskie media, tej nocy we Lwowie słychać było co najmniej dwie potężne eksplozje. Wówczas alarm lotniczy nie został ogłoszony.

Początkowo mer Lwowa Andrij Sadowy przekazał, że do szpitala trafiło co najmniej 15 poszkodowanych osób.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie "aktu terrorystycznego, który spowodował poważne konsekwencje" - poinformowała Lwowska Prokuratura Regionalna na Telegramie.

Lwów. Zamach terrorystyczny w mieście, nie żyje policjantka

"Według informacji operacyjnej, (...) na numer 102 wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do sklepu przy ul. Daniliszyna 20 we Lwowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia policyjnego patrolu doszło do wybuchu" - przekazano.

Jak czytamy w komunikacie prokuratury, po przybyciu drugiej załogi doszło do kolejnej eksplozji. Wstępnie ustalono, że zginęła 23-letnia policjantka. Uszkodzony został samochód patrolowy, a także pojazd cywilny.

"Liczba poszkodowanych jest ustalana. Na miejsce zdarzenia skierowano karetki pogotowia ratunkowego, pracuje grupa śledcza. Prokuratorzy na miejscu ustalają dowody popełnienia przestępstwa" - podała Prokuratura Regionalna.

Zamach we Lwowie. Zełenski: Zatrzymano podejrzaną osobę

Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko, na którego powołuje się prezydent Wołodymyr Zełenski, przekazał, że zatrzymano osobę podejrzaną o przeprowadzenie ataku terrorystycznego.

Z informacji podawanych przez ukraińskiego przywódcę wynika, że 25 osób zostało rannych. "Do dyspozycji śledztwa oddano wszystkie niezbędne zasoby. Trwają wymagane czynności proceduralne dotyczące zatrzymanego" - przekazał.

Zełenski powiadomił też, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w razie potrzeby przekazywać dalsze informacje. Prezydent Ukrainy złożył również kondolencje rodzinie i bliskim zmarłej policjantki.

"Polityczny WF": PiS sprawiło prezent rządzącym INTERIA.PL