Zamach we Lwowie. Strzelano do byłej posłanki

We Lwowie strzelano do Iryny Farion, kontrowersyjnej wykładowczyni i byłej deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy. Kobieta walczy o życie. W ostatnich miesiącach 60-latka straciła stanowisko na Politechnice Lwowskiej po śledztwie SBU.