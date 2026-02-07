W skrócie Generał Władimir Aleksiejew, wiceszef rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, został kilkakrotnie postrzelony w swoim budynku mieszkalnym w Moskwie.

Rosyjskie media poinformowały, że generał po operacji odzyskał przytomność i nie zagraża mu już niebezpieczeństwo, a dwie osoby zostały zatrzymane w związku z próbą jego zabójstwa.

Przedstawiciele Rosji bez dowodów oskarżają o atak Ukrainę. Kijów zaprzecza, a analityk wojskowy Michael Clarke wskazuje na możliwe zaangażowanie lokalnych grup przestępczych.

Wiceszef rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, generał Władimir Aleksiejew, który został w piątek kilkakrotnie postrzelony w Moskwie, odzyskał przytomność po operacji, a zagrożenie dla jego życia minęło - podały w sobotę rosyjskie media, cytowane przez Reutersa.

Rosyjski dziennik "Kommiersant" podał, powołując się na źródło zbliżone do śledztwa, że generał został zaatakowany w budynku, w którym mieszka, gdy rano wyszedł z mieszkania i zmierzał przez korytarz w kierunku windy. Miał zostać trzykrotnie trafiony w klatkę piersiową lub brzuch, po czym napastnik i jego wspólnik uciekli z miejsca zdarzenia.

Rosyjski generał postrzelony. Kreml oskarża Ukrainę

Rosyjski minister spraw zagranicznychSiergiej Ławrow jeszcze w piątek oskarżył Ukrainę o zamach na Aleksiejewa, twierdząc, że jej celem było sabotowanie rozmów pokojowych. Nie przedstawił przy tym żadnych dowodów na odpowiedzialność Ukrainy.

W reakcji na to ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha oświadczył, że jego kraj nie ma nic wspólnego z atakiem.

Analityk wojskowy Michael Clarke ocenił, że "na pierwszy rzut oka atak na generała Władimira Aleksiejewa nie wygląda na typowe działanie ukraińskich służb wywiadowczych". Wskazał na poprzednie zamachy wymierzone w rosyjskich oficjeli. "To nie w stylu Kijowa" - stwierdził ekspert.

"Kommiersant" podał, że władze zatrzymały dwie osoby w związku z próbą zabójstwa Aleksiejewa i wkrótce zostaną one przesłuchane, zaś sąd ma zdecydować w niedzielę o ich ewentualnym osadzeniu w areszcie do czasu procesu.

Wiceszef GRU postrzelony. Ma spore doświadczenie

W artykule opublikowanym przez Sky News czytamy, że Aleksiejew zajmował bardzo wysokie stanowisko w rosyjskim wywiadzie wojskowym.

Generał posiada bogate doświadczenie i brał udział w operacjach w Syrii i w Ukrainie oraz w 2018 roku w zamachu przy użyciu nowiczoka na Siergieja Skripala, byłego rosyjskiego szpiega, a także w domniemanej ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2020 roku.

Aleksiejew był jednym z wysokich rangą oficjeli, którzy prowadzili negocjacje z założycielem najemniczej Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem, gdy ten dokonał próby puczu w czerwcu 2023 r.

Mimo że - jak czytamy - organizacja została później wcielona do regularnych sił zbrojnych Rosji, wiele innych prywatnych firm wojskowych nadal realizuje własne plany w wojnie Kremla z Ukrainą.

Analityk wojskowy podkreślił, że te najemnicze organizacje są znane z korupcji i powiązań z przestępczością zorganizowaną w Rosji. Podejrzewa zatem, że nie tylko Ukraińcy, ale także lokalne gangi i grupy, z którymi rosyjski generał mógł wejść w konflikty, chciały jego śmierci.

