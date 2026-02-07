Zamach na wiceszefa GRU w Moskwie. Nowe informacje

Rosyjski generał Władimir Aleksiejew, raniony podczas piątkowego ataku w Moskwie, odzyskał przytomność po operacji. Lokalne władze zatrzymały dwie osoby podejrzane o zamach. Zdaniem Kremla winę za postrzelenie generała ponosi Ukraina, jednak Kijów zaprzecza. Eksperci zwracają uwagę, że w atak mogli być zamieszani lokalni przestępcy.

Widok na kompleks Kremla w Moskwie z jego charakterystycznymi wieżami i złotymi kopułami, w lewym górnym rogu okrągłe wstawienie z portretem starszego mężczyzny o siwych włosach na czerwonym tle.
Ważny rosyjski generał został postrzelony w Moskwie. Nowe informacje o stanie zdrowia

W skrócie

  • Generał Władimir Aleksiejew, wiceszef rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, został kilkakrotnie postrzelony w swoim budynku mieszkalnym w Moskwie.
  • Rosyjskie media poinformowały, że generał po operacji odzyskał przytomność i nie zagraża mu już niebezpieczeństwo, a dwie osoby zostały zatrzymane w związku z próbą jego zabójstwa.
  • Przedstawiciele Rosji bez dowodów oskarżają o atak Ukrainę. Kijów zaprzecza, a analityk wojskowy Michael Clarke wskazuje na możliwe zaangażowanie lokalnych grup przestępczych.
Wiceszef rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, generał Władimir Aleksiejew, który został w piątek kilkakrotnie postrzelony w Moskwie, odzyskał przytomność po operacji, a zagrożenie dla jego życia minęło - podały w sobotę rosyjskie media, cytowane przez Reutersa.

Rosyjski dziennik "Kommiersant" podał, powołując się na źródło zbliżone do śledztwa, że generał został zaatakowany w budynku, w którym mieszka, gdy rano wyszedł z mieszkania i zmierzał przez korytarz w kierunku windy. Miał zostać trzykrotnie trafiony w klatkę piersiową lub brzuch, po czym napastnik i jego wspólnik uciekli z miejsca zdarzenia.

Rosyjski generał postrzelony. Kreml oskarża Ukrainę

Rosyjski minister spraw zagranicznychSiergiej Ławrow jeszcze w piątek oskarżył Ukrainę o zamach na Aleksiejewa, twierdząc, że jej celem było sabotowanie rozmów pokojowych. Nie przedstawił przy tym żadnych dowodów na odpowiedzialność Ukrainy.

W reakcji na to ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha oświadczył, że jego kraj nie ma nic wspólnego z atakiem.

    Analityk wojskowy Michael Clarke ocenił, że "na pierwszy rzut oka atak na generała Władimira Aleksiejewa nie wygląda na typowe działanie ukraińskich służb wywiadowczych". Wskazał na poprzednie zamachy wymierzone w rosyjskich oficjeli. "To nie w stylu Kijowa" - stwierdził ekspert.

    "Kommiersant" podał, że władze zatrzymały dwie osoby w związku z próbą zabójstwa Aleksiejewa i wkrótce zostaną one przesłuchane, zaś sąd ma zdecydować w niedzielę o ich ewentualnym osadzeniu w areszcie do czasu procesu.

    Wiceszef GRU postrzelony. Ma spore doświadczenie

    W artykule opublikowanym przez Sky News czytamy, że Aleksiejew zajmował bardzo wysokie stanowisko w rosyjskim wywiadzie wojskowym.

    Generał posiada bogate doświadczenie i brał udział w operacjach w Syrii i w Ukrainie oraz w 2018 roku w zamachu przy użyciu nowiczoka na Siergieja Skripala, byłego rosyjskiego szpiega, a także w domniemanej ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2020 roku.

      Aleksiejew był jednym z wysokich rangą oficjeli, którzy prowadzili negocjacje z założycielem najemniczej Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem, gdy ten dokonał próby puczu w czerwcu 2023 r.

      Mimo że - jak czytamy - organizacja została później wcielona do regularnych sił zbrojnych Rosji, wiele innych prywatnych firm wojskowych nadal realizuje własne plany w wojnie Kremla z Ukrainą.

      Analityk wojskowy podkreślił, że te najemnicze organizacje są znane z korupcji i powiązań z przestępczością zorganizowaną w Rosji. Podejrzewa zatem, że nie tylko Ukraińcy, ale także lokalne gangi i grupy, z którymi rosyjski generał mógł wejść w konflikty, chciały jego śmierci.

