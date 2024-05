Zamach na premiera Słowacji. "Motywy polityczne"

Przy okazji spotkania z przedstawicielami mediów Kaliniak zaznaczył, że Słowacja zawsze była postrzegana jako kraj ludzi tolerancyjnych, którzy akceptują poglądy innych i potrafią dyskutować, jednak - jak dodał - "to, co się stało, jest raną, która będzie nam ciążyć jeszcze wiele lat" .

- To jest najsmutniejszy dzień dla słowackiej demokracji. Atak na premiera to atak na demokrację i na samą republikę - dodał. Poinformował również, że ze wstępnych informacji uzyskanych przez policję wynika, iż napastnik decyzję o ataku na premiera Fico podjął krótko po wyborach prezydenckich, w których wygrał polityczny stronnik Fico - Petr Pellegrini. - Pierwsze informacje mówią o jasnej politycznej motywacji - podkreślił.

Robert Fico postrzelony. Minister zapowiada dalsze działania

Na koniec minister spraw wewnętrznych zwrócił się do obecnych na konferencji prasowej dziennikarzy. - To wy - dziennikarze - jesteście tymi, którzy siali tę nienawiść. Teraz to wy musicie wykorzystać swoje możliwości, by sytuację w kraju uspokoić - powiedział.