W skrócie Duńskie służby udaremniły zamach na ukraińsko-amerykańskiego rapera Kyvistonera, za którym według ustaleń stał rosyjski wywiad wynajmujący lokalnych gangsterów.

Rząd Danii wystąpił do krajów Unii Europejskiej z apelem o zaostrzenie ograniczeń wizowych dla obywateli Rosji podróżujących w strefie Schengen.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potępiła próbę zamachu, podkreślając, że atak na jedno państwo członkowskie jest atakiem na całą Unię.

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Jak wynika z informacji przekazanych przez duńskie służby bezpieczeństwa, zamach miał zostać przeprowadzony 25 września w Charlottenlund. W miejscowości miał odbyć się koncert Kyvistonera.

To właśnie tam - tuż przed występem - zatrzymanych zostało dwóch członków organizacji przestępczej Loyal To Familia, którzy mieli dokonać zabójstwa. Samo wydarzenie zostało ostatecznie odwołane.

Według ustaleń, gangsterzy zostali wynajęci przez rosyjski wywiad.

Dania. Zamach na Kyvistonera udaremniony, za wszystkim stała Rosja

Reuters informuje, że Kopenhaga wysłała do dyplomatycznych przedstawicieli krajów Unii Europejskiej notatkę, w której zaapelowała o wdrożenie bardziej radykalnych działań wobec Rosji. W komunikacie poinformowano o udaremnieniu zamachu na Kyvistonera.

Rząd Danii wskazuje, że należy wprowadzić kolejne ograniczenia dla Rosjan w kwestii poruszania się w strefie Schengen. Sugeruje, by zawiesić im wizy turystyczne i uznawać tylko biometryczne paszporty.

Propozycje mają zostać oficjalnie przedstawione na poniedziałkowym spotkaniu ambasadorów UE w Brukseli.

Głos w sprawie próby zamachu zabrała ambasada Rosji w Kopenhadze. Jak przekonywano, Dania nie dysponuje żadnymi dowodami, które miałyby potwierdzić wysuwane przez nią tezy.

Von der Leyen: Atak na jedno państwo UE to atak na wszystkie

Próbę zamachu na ukraińsko-amerykańskiego rapera potępiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. "To był atak na terytorium UE. I jest to nie do zaakceptowania" - napisała.

Zapewniła o pełnej solidarności z narodem duńskim oraz innymi państwami UE, które zmagają się z hybrydowymi działaniami Rosji. "Atak na jedno z nas to atak na naszą Unię" - oceniła.

"Hybrydowe zagrożenia ze strony Rosji stają się coraz mniej hybrydowe, a coraz bardziej realne" - wskazała von der Leyen.

Źródło: Reuters, X, Interia



