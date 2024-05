Juraj C. trafił w sobotę do aresztu na wniosek prokuratury. Postawiono mu zarzut usiłowania morderstwa z premedytacją , za co grozi 25 lat więzienia lub dożywocie.

Zamachowiec nie zgadzał się z polityką rządu

Juraj C. zeznał, że na dwa dni przed oddaniem strzałów do premiera w miejscowości Handlova usłyszał o miejscu i terminie wyjazdowego posiedzenia rządu. W dniu ataku wsiadł do prywatnego samochodu i pojechał do Handlovej. Wziął ze sobą legalnie posiadany pistolet CZ 75B, który miał od 1992 r., oraz dwa magazynki z nabojami.