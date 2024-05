"Oczywiście potępiamy ten atak w możliwie najostrzejszy sposób" - powiedział rosyjskiemu dziennikowi "Izwiestija" rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. "Uważamy to za absolutnie niedopuszczalne - to naprawdę wielka tragedia" - stwierdził Pieskow, dodając, że ma nadzieję, iż "pan Fico będzie w stanie jak najszybciej dojść do siebie i wrócić do zdrowia".