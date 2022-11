Do zdarzenia doszło w mieście Wazirabad w Pakistanie. Imran Khan wraz ze swoimi zwolennikami podróżował, stojąc na dachu specjalnej ciężarówki. Konwój aut jechał do Islamabadu, stolicy Pakistanu, w ramach kampanii mającej na celu zmuszenie rządu do przeprowadzenia przedterminowych wyborów.

Samochody przejeżdżały powoli ulicami miasta, a polityk pozdrawiał zebranych. W pewnym momencie padły strzały - co słychać na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Pakistan. Zamach na Imrana Khana. Napastnik zatrzymany

Jak podaje agencja AP, Imran Khan został ranny w stopę, jednak obrażenia nie są poważne. Khan został opatrzony na miejscu. Świadkowie widzieli go, jak został przeniesiony z ciężarówki do innego samochodu. W zdarzeniu ranni zostali również zwolennicy Khana, którzy byli z nim na dachu ciężarówki.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których widać napastnika, zatrzymanego przez tłum.

Atak miał miejsce niecały tydzień po tym, jak Imran Khan rozpoczął swój marsz z miasta Lahore wraz z tysiącami zwolenników. Polityk twierdzi, że jego usunięcie ze stanowiska premiera Pakistanu, poprzez przyznanie wotum nieufności, było spiskiem, który przygotował jego następca, Shahbaza Sharifa oraz Stany Zjednoczone. "Zarówno nowy premier jak i administracja USA zaprzecza tym oskarżeniom" - informuje AP.