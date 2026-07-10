W skrócie Ukraiński oficer wywiadu ujawnił, że był świadkiem śmierci kobiety podejrzanej o pozostawienie ładunku wybuchowego przy domu Wadima Jermołajewa w Monako, której ciało później odnaleziono pod Kijowem.

Francuska policja wskazała Anastazję Bieriezowską jako osobę nagraną przez monitoring, która przebrała się za mężczyznę i zostawiła paczkę, która eksplodowała.

Według informacji policji oraz relacji mediów zamach i śmierć Bieriezowskiej miały tło przestępcze związane ze sporem o haracz.

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Francuska policja w zeszłym tygodniu wskazała Ukrainkę Anastazję Bieriezowską jako osobę zarejestrowaną przez monitoring, która zostawiła plecak przed blokiem mieszkalnym w Monako przed zamachem na oligarchę Wadima Jermołajewa.

39-letnia Bieriezowska przebrała się za mężczyznę, uciekła samochodem z niemieckimi tablicami rejestracyjnymi. Przedostała się do Francji, a następnie do Włoch. 1 lipca udała się do Ukrainy, do Żytomierza. We wtorek ogłoszono, że w lesie pod Kijowem znaleziono jej ciało.

Ukraina. Nie żyje podejrzana o przeprowadzenie zamachu

W związku ze śmiercią Bieriezowskiej zatrzymano dwóch mężczyzn - funkcjonariusza ukraińskiego wywiadu wojskowego Władysław Reuta oraz byłego policjanta Witalija Żykowycza.

Ten pierwszy nie przyznał się do winy i powiedział, że kobieta została postrzelona w tył głowy przez jego wspólnika.

Adwokat Żykowycza powiedział, że jego klient zaprzeczył tym oskarżeniom - relacjonuje "The Guardian".

Służby poinformowały, że w piwnicy domu Żykowycza odnaleziono "pokój tortur", jednak Bieriezowska nie była torturowana przed morderstwem w lesie.

Zamach na oligarchę w Monako. "Nie chcieli zapłacić"

Do zamachu w Monako doszło pod koniec czerwca tuż przed godziną 21. Ładunek wybuchowy został podłożony przed budynkiem mieszkalnym przy ulicy ks. Louisa Frolli, nieopodal granicy z Francją.

Jedno ze źródeł z towarzyskiego otoczenia Wadima Jermołajewa, na które powołuje się "The Guardian" twierdzi, że zamach bombowy w Monako i późniejsze zabójstwo Bieriezowskiej były raczej aktami przestępczymi niż politycznymi.

- Wadyim lub członkowie jego rodziny nie chcieli komuś zapłacić - opisuje "Guardian". Spór miał dotyczyć haraczu.

Policja przekazała, że w paczce, która eksplodowała przed domem w Monako, znajdowały się gwoździe i śrut. Wśród poszkodowanych znalazła się para w wieku 50-60 lat oraz 13-letni chłopiec. Media szybko powiązały atak ze wspomnianym Wadimem Jermołajewem.

Mężczyzna otrzymał obywatelstwo cypryjskie w 2019 roku, cztery lata później został objęty ukraińskimi sankcjami. Jak donosiły media, decyzję podjęto w związku z prowadzeniem przez Jermołajewa interesów na okupowanym przez Rosję Krymie.

Prokurator Stephane Thibault ujawnił, że Jermołajew mieszka w Monako od co najmniej 2021 roku. Na terenie kraju nie toczy się przeciwko niemu żadne śledztwo. Nie jest on też poszukiwany przez zagraniczne władze.





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