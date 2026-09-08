Urodzona 3 lutego 1984 roku Elizabeth Holmes stała się jedną z najbardziej znanych postaci Doliny Krzemowej. Media porównywały ją do Steve'a Jobsa. Wszystko za sprawą jej startupu Theranosa, który miał zrewolucjonizować badania krwi.

Elizabeth Holmes. Od gwiazdy Doliny Krzemowej do więzienia

Holmes założyła firmę w 2003 roku, mając zaledwie 19 lat. Theranos obiecywał opracowanie technologii pozwalającej wykonywać setki badań z kilku kropli krwi pobranej z palca. Wizja okazała się na tyle atrakcyjna, że przyciągnęła inwestorów i partnerów biznesowych, a sama założycielka szybko stała się jedną z największych gwiazd amerykańskiego sektora technologicznego.

W szczytowym momencie wartość Theranosa szacowano na około dziewięć miliardów dolarów, a założycielka firmy została okrzyknięta najmłodszą miliarderką, która samodzielnie zbudowała swój majątek. Jej upadek okazał się jednak równie spektakularny jak jej wcześniejszy sukces.

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Początek końca nastąpił w 2015 roku, gdy byli pracownicy zaczęli ujawniać nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki.

Przełomem było śledztwo dziennikarza Johna Carreyrou z "The Wall Street Journal", które wykazało, że technologia Theranosa nie pozwalała na wykonywanie badań zgodnie z deklaracjami firmy. Ujawniono również, że wiele testów przeprowadzano przy użyciu urządzeń innych producentów, a inwestorzy mieli otrzymywać mylące informacje na temat technologii i kondycji finansowej spółki.

W 2022 roku sąd uznał Holmes za winną oszustwa wobec inwestorów. Kilka miesięcy później została skazana na 11 lat i trzy miesiące więzienia za wieloletnie wprowadzanie ich w błąd.

Obecnie odbywa karę w federalnym zakładzie karnym w Teksasie.

Elizabeth Holmes i tajemniczy film dokumentalny

Historia Elizabeth Holmes od lat fascynuje filmowców, dziennikarzy i autorów książek. Teraz doczekała się kolejnego ekranowego portretu.

Jak podaje "Vanity Fair", podczas festiwalu filmowego w Telluride odbył się specjalny "tajny pokaz", którego tytułu organizatorzy nie ujawniali aż do seansu. Dopiero wówczas ujawniono, że widzowie obejrzą dokument "You Can See Everything" poświęcony byłej szefowej Theranosa.

Zgodnie z oficjalnym opisem filmu na 34 dni przed rozpoczęciem odbywania wyroku Holmes zaprosiła sceptycznie nastawioną ekipę filmową, by dokumentowała każdy jej ruch. To, co miało być kameralnym portretem skazanej przedsiębiorczyni, przerodziło się w realizowany przez trzy lata projekt.

Kim są twórcy filmu?

Za realizację "You Can See Everything" odpowiadają Nathan Fielder i Lance Oppenheim.

Nathan Fielder zdobył popularność dzięki autorskiemu programowi "Nathan for You", w którym pomagał właścicielom małych firm, proponując im absurdalne strategie marketingowe.

Jednym z najgłośniejszych projektów była akcja "Dumb Starbucks" z 2014 roku, gdy na kilka dni otworzył w Los Angeles kawiarnię parodiującą sieć Starbucks. Początkowo wielu obserwatorów sądziło, że za przedsięwzięciem stoi nawet sam Banksy, dopiero później Fielder ujawnił, że był to element jego programu.

Fielder stoi również za "Próbą generalną", nagradzanym serialu, w którym autor i uczestnicy... symulują rzeczywistość.

Drugim reżyserem filmu jest Lance Oppenheim, amerykański dokumentalista. Rozgłos przyniósł mu film "Some Kind of Heaven" będący portretem mieszkańców The Villages na Florydzie, największej społeczności emerytów w Stanach Zjednoczonych. Później stworzył także serial HBO "Ren Faire", opowiadający o walce o sukcesję w największym festiwalu renesansowym w Stanach Zjednoczonych.

"You Can See Everything" ma trafić do amerykańskich kin w październiku. Na razie nie wiadomo, kiedy film będzie można zobaczyć w Europie.



