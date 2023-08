Wyglądało to tak, że Rutte chciał się pozbyć krytycznego posła chadecji. Premier zaprzeczał jednak, aby podczas rozmów koalicyjnych pojawiła się sprawa parlamentarzysty CDA. Okazało się, że była to nieprawda. Premier przyznał potem, że o tym zapomniał.

Najpopularniejszy polityk w Holandii. Powołuje nową partię

Ostatecznie polityk chadecji opuścił partię i od tego czasu zasiadał w izbie niższej parlamentu (Tweede kamer - red.) jako poseł niezrzeszony. W międzyczasie stał się najpopularniejszym politykiem kraju. Był kuszony przystąpieniem do farmerskiej partii BBB, która wygrała tegoroczne wybory regionalne, jednak konsekwentnie podkreślał, że jeszcze nie podjął decyzji co do swojej przyszłości politycznej.